Kilis Belediyesi'nden kıyafet yardımı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın talimatı üzerine Meslek Edindirme Merkezi çalışanlarının oluşturduğu ekip mahalle mahalle kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi aileleri tespit edip kıyafet yardımında bulundu.

Meslek Edindirme Merkezi çalışanları, Polat Paşa Mahallesinde ki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtım yaptı. Dağıtımda aileler Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’ya yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Belediye çalışanları, ayrıca dağıtıma destek olan Polat Paşa Mahallesi Muhtarı Mustafa Barak’a teşekkür etti.