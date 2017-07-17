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Kilim Sanatı Çocuk Akademisi tezgahlarında yeniden hayat buluyor

Yaz tatiline giren ilköğretim öğrencileri için alternatif eğitim programı olarak hazırladığı Serdivan Çocuk Yaz Akademisinde kulüp çalışmaları devam ediyor.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:15
Kilim Sanatı Çocuk Akademisi tezgahlarında yeniden hayat buluyor

Sadece 2. ve 7. sınıflar arasındaki öğrencilere yönelik eğitim veren ve yaz dönemi boyunca 6 hafta sürecek olan Akademi, çocukları temel dini bilgiler dersinin yanı sıra ebru’dan seramik şekillendirme’ye çini’den kilim dokuma’ya kadar 11 farklı kulüp çalışmasıyla buluşturdu. Orta Asya’dan itibaren günümüze kadar sanat tarihimizde önemli bir yere sahip olan kilim dokumacılığı sanatı, çocuk akademisi’nde minik parmaklarla yeniden hayat buluyor.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:15
  1. Asya
  2. Serdivan
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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