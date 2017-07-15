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Kılıç’tan 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde bir açıklama yapan Ortak Değer Malatya Dernek Başkanı Ergün Kılıç, “Bu hain darbe girişimi Türkiye Cumhuriyetinin geleceğini dış mihraklara teslim etmeyi ve ülkemizi bir kaos ortamına sürüklemeyi amaçlıyordu” dedi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:44
Kılıç’tan 15 Temmuz mesajı

Ortak Değer Malatya Derneği Başkanı Ergün Kılıç, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıç mesajında 15 Temmuz 2016 akşamı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin,siyasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş hain bir kalkışmaya maruz kaldığını belirterek “Hainler,devletimize ve Türk milletinin milli iradesine karşı bir darbe girişimi düzenledi. Bu hain darbe girişimi Türkiye Cumhuriyetinin geleceğini dış mihraklara teslim etmeyi ve ülkemizi bir kaos ortamına sürüklemeyi amaçlıyordu” dedi.

Kılıç, "Binlerce yıllık geçmişe sahip olan devletimiz refleks göstermiş ve aziz milletimiz binlerce yıllık Çanakkale ruhu ile etnik, kültürel ve siyasal farklılıkları bir kenara bırakarak vatanına kanının son damlasına kadar sahip çıkacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere ve dış mihrakların ülkemizi ele geçirme planlarına karşı tüm halkımızın bir ve beraber olmasından dolayı memnuniyetimi ifade etmek isterim. Özelde ‘Ortak Değer Malatya’ genelde ‘Ortak Değer Türkiye’ sloganı ile 15 Temmuz’un yıl dönümünde bir kez daha vatan uğruna canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:44
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