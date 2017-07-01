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Kılıçdaroğlu'yla yürüyen bin pişman!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önderliğinde başlayan adalet yürüyüşüne katılanlar aşırı sıcak nedeniyle zor anlar yaşıyor.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:51
Kılıçdaroğlu'yla yürüyen bin pişman!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Ankara’dan başlayarak İstanbul’da son bulacak ‘Adalet Yürüyüşü’nde 17’nci gününde yürümeye devam ediliyor. Sabah saatlerinde başlayarak yaklaşık on kilometre yürüyen grup, Pekşenler - Bekirpaşa arasında kurulan alanda ikinci molasını verdi. Yürüyüşe katılan ve aşırı sıcak nedeniyle zor anlar yaşayanlar, mola yerinde kendilerini bulabildikleri gölgelik alanlara attılar. Aşırı sıcak nedeniyle terleyen CHP’liler ağaç üzerine giysilerini sererek kurutmaya çalıştılar. İkinci mola sonrasında aşırı sıcaklar nedeniyle yürüyüşe 4 saat ara verildi. Yürüyüşe katılan bazı gruplar otobüsler ile bir sonraki mola yerine götürüldü.

Öte yandan, yürüyen gruba Beşiktaş ve Galatasaraylı taraftar grupları da eşlik etti.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:51
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Beşiktaş
  4. CHP
  5. Sabah
  6. Cumhuriyet Halk Partisi
  7. Kılıçdaroğlu
  8. Ankara
  9. Kemal Kılıçdaroğlu
  10. Kemal Kılıç
  11. Galata
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