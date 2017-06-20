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Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne destek bakın kimden geldi

HDP'nin yavru partisi olarak 2011 yılında kurulan Halkların Demokratik Kongresi Adalet Yürüyüşü'ne katılın çağrısı yaptı.

20 Haziran 2017 Salı 10:03
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne destek bakın kimden geldi

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun casusluk suçundan 25 yıla mahkum edilmesinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü başlatmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun bu yürüyüşüne HDP kesiminden de destek geldi. Açık olarak CHP'ye destek vermeyen HDP farklı kanatlarıyla sempatizanlarını yürüyüşe desteğe çağırdı.

HDK'DAN ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NE KATILIN ÇAĞRISI

HDP'nin yavru partisi HDK (Halkların Demokratik Kongresi) dün "Herkes için Adalet" başlığıyla yaptıkları çağrıda; "HDK Yürütme Kurulu güzergah üzerindeki yerel meclislerini bileşenlerini ve tüm toplumsal kesimleri kendi uygun buldukları yol ve yöntemlerle adalet talebini açıklamaya, sokağa taşırmaya davet etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 10:03
  1. HDP
  2. Halkların Demokratik Kongresi
  3. CHP
  4. Enis Berberoğlu
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
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