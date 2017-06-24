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Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü kurmaca çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yaptığı yürüyüş kurmaca çıktı.

24 Haziran 2017 Cumartesi 10:31
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü kurmaca çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara - İstanbul arası yürüyüşü bitmeden kitabı çıktı. 

Mit Tırlar'ı davasında devletin gizli belgelerini ifşa eden ve vatan hainliğinden 25 yıl hapis cezası alan Hürriyet eski genel yayın yönetmeni ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu'na sözüm ona 'Adalet' isteyen Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a bir yürüyüş başlattı. 

YÜRÜYÜŞ KURMACA

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü devam ederken bir anda bir kitap ortaya çıktı. CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş tarafından 9 günde kaleme alınan 'Adalet' isimli kitabın daha yürüyüş sona ermeden baskısının yapılıp dağıtılması her şeyin sipariş olduğu kanısını bir kez daha güçlendirdi.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 10:31
  1. Yürüyüş
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. enis berberoğlu
  4. Barış Yarkadaş
  • KocasolakKocasolak9 dk önce
    HİG-TA(Haçlı işgal güçleri truva atı ) CHP ile diğer,pkkfetö hdp dhkp c hepsi, bu işgalci emperyalist batı ( haçlı ) nın açık açık desteklediği YERLİ EMPERYALİSTLER dir. Bir asırdır ülkemizin ekonomik ve kültürel olarak sömürülmesinde kullanılan en büyük güç chp ( TRUVA ATI )dir. Ülkemizi, milletimizi bu diş ve iç sömürgevilerden kurtarmanın TEK yolu bu TRUVA ATI nı kırmak siyasi ve sosyal hayatımızdan çıkartmaktır.
  • AviniAvini14 dk önce
    7 den 70'i biliyor kiakıları kiralıkbunların / 15 Temmuz'da bu zihniyet darbenin başarısızlığına çok üzüldüler / Kemal'in bir an itibariyle tutuklanmalıdır
  • Alacalı Melikşah Alacalı Melikşah 20 dk önce
    Aşağılıkadi herif pkk için fetö için teröristler için yürüyorsun bunu herkes biliyor
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