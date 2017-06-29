Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü için skandal Peygamber benzetmesi!

15 Haziran’dan bu yana vatana ihanet suçundan 25 yıl hapis cezası alan Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını bahane ederek Ankara’dan İstanbul Maltepe’ye doğru yürüyen Kılıçdaroğlu ve yandaşlarının 'Adalet' ismini verdikleri kaos yürüyüşüyle ilgili kirli plan gün yüzüne çıktı.

TERÖR ÖRGÜTLERİ VE SAPKIN GRUPLARDAN DESTEK

Yürüyüş adı altında gerçekleştirilen provokasyona eli kanlı terör örgütü PKK, gezi terörizmine destek veren gruplar ve her seferinde Türkiye aleyhine faaliyet gösteren Alman ajan vekiller ve sol terör örgütler ve LGBT bu yürüyüşe destek verdi.

Kılıçdaroğlu da bu kaos planı için 'Bu daha başlangıç' diyerek asıl niyetlerini ortaya koydu.

CHP'Lİ BEKAROĞLU'NDAN SKANDAL PEYGAMBER BENZETMESİ

CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu neredeyse tüm terör örgütlerinin ve sapkın grupların destek verdiği bu yürüyüş için 'Peygamber'in izinden yürümektir' dedi.