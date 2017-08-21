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Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşten görülmemiş fotoğrafları

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşünden bugüne kadar hiç görülmemiş fotoğrafları yayınlandı, atletli fotoğrafı dikkat çekti.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:46
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşten görülmemiş fotoğrafları

Kemal Kılıçdaroğlu, CHPİstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Anakara'dan İstanbul'a "Adalet Yürüyüşü" başlatmıştı.

GÖRÜLMEMİŞ FOTOĞRAFLAR

Yaklaşık bir ay süren bu yürüyüş süresince Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını çeken Hürriyet gazetesi foto muhabiri Selahattin Sönmez bu fotoğrafları Altan Öymen, Emre Kongar, İlyas Salman, Uğur Dündar gibi isimlerin yazılarıyla kitap haline getirdi.

İŞTE O FOTOĞRAFLAR

O kitapta yer alan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar yayınlanmamış fotoğrafları;

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:46
  1. adalet yürüyüşü
  2. ankara
  3. istanbul
  4. hürriyet
  5. selahattin sönmez
  6. kemal kılıçdaroğlu
  7. enis berberoğlu
  8. chp
  • uu5 dk önce
    DİYORUM SİZE,PİKNİK YAPIYOR, SİZ DİYOSUNUZ YOOK, YÜRÜYÜŞ YAPIYOR
  • m.i.t.m.i.t.6 dk önce
    Milleti anlamayan birinin millete bu fotoğraflarla 'bende sizdenim' izlenimi verip 2019'a hazırlık çalışmasıdır bu. Pijama zihniyetinin atlet versiyonu
  • Oğuzsoylu Oğuzsoylu 14 dk önce
    piknik yapmaya gitmiş.
  • SerseriSerseri18 dk önce
    Yuru yarum yuru neyi deyistirecen ki ilk önce CHP aç kurtları yok et
  • CaglarCaglar22 dk önce
    Sempatik aptal seniiii
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