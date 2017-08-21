Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşten görülmemiş fotoğrafları

Kemal Kılıçdaroğlu, CHPİstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Anakara'dan İstanbul'a "Adalet Yürüyüşü" başlatmıştı.

GÖRÜLMEMİŞ FOTOĞRAFLAR

Yaklaşık bir ay süren bu yürüyüş süresince Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını çeken Hürriyet gazetesi foto muhabiri Selahattin Sönmez bu fotoğrafları Altan Öymen, Emre Kongar, İlyas Salman, Uğur Dündar gibi isimlerin yazılarıyla kitap haline getirdi.

İŞTE O FOTOĞRAFLAR

O kitapta yer alan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar yayınlanmamış fotoğrafları;