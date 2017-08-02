Kılıçdaroğlu’nun yol arkadaşı bakın kim çıktı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu’yla birlikte 25 gün sözde adalet yürüyüşü yapan Veysel Kılıç’ın oğlu Hava Harp Okulu öğrencisi Selahattin Kılıç’ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde halka ve polise ateş açtığı ortaya çıktı.

VATAN HAİNİ VATANDAŞLARA ATEŞ ETMİŞ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesinde; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte sözde adalet yürüyüşüne katılan Veysel Kılıç'ın oğlu Hava Harp Okulu öğrencisi Selahattin Kılıç da yer alıyor.

İddianameye göre, saat 02.06'da tabur komutanı piyade yarbay Turgay Ödemiş'in emir ve komutası altına giren Selahattin Kılıç'ın; Ödemiş ve Ahmet Taştan'ın emri üzerine gişeler bölgesinde toplanan kolluk görevlilerine ve vatandaşlara ateş ettiği öğrenildi. Ödemiş'in saat 01.55 sıralarında da "ateş edilmesi" talimatını vermeye devam ettiği kaydedilen iddianamede, çömelerek ve yere yatarak mevzi alan şüphelilerin hedef gözeterek ateş etmeye başladıklarına dikkat çekildi. Ayrıca saat 02.06 sıralarında uzman çavuş Mahir Çubuk'un Anadolu istikameti gişeler bölgesinde toplanan vatandaşlara nişan alarak ateş ettiği ifade edildi.

KÖPRÜNÜN ÜSTÜNDE İHANET

Yalova Hava Meydan Komutanlığı'ndan gelen Abdullah Sibiroğlu, Ahmet Bayram, Arif Sun, Emre Pehlivan, Enes Karaduran, Kağan Karalürt, Mehmet Furkan Yavuz, Muhammed Aziz Kaçar, Sefa Güzel, Selahattin Kılıç, Seyit Alp Herdem ve Uğur Şahin'in; Ödemiş ve Taştan'ın emri üzerine Anadolu istikametinde bulunan 195751 ve 195755 plakalı araçların bulunduğu bölgeye gittikleri kaydedildi. Bu bölgede bulunan diğer darbeci şüphelilere dâhil oldukları, gişeler bölgesinde toplanan kolluk görevlilerine ve vatandaşlara ateş ettiklerine belirtildi. İddianamede; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametini kapatma ve köprüyü kontrol altına alma görevinin Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı 2.Tabur Komutanı olan Yarbay Ödemiş'e verildiğine dikkat çekiliyor.

Sabah