Kılıçdaroğlu darbecilerle kol kola!

MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılınca tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlatan CHP Genel Başakanı Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖ ve PKK'nın desteği sürüyor. Kılıçdaroğlu'na yürüyüşünde 15 Temmuz darbe girişiminde hainlerin ilk hedefi olan Boğaziçi Köprüsü'nde halka yaylım ateşi açan ekipte yer aldığı için tutuklanan Harp Okulu öğrencisi Selahattin Kılıç'ın babası Veysel Kılıç eşlik etmeye başladı.

Halka mermi yağdırmıştı

Akşam'da yer alan habere göre, Veysel Kılıç darbe gecesi adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nde savunmasız halka ateş açan ekipte yer alan Harp Okul öğrencisi oğlunun 'adaletsiz şekilde' tutuklu bulunduğunu iddia ederek propaganda yaptı. Reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip'in de aralarında bulunduğu en büyük sivil kayıpların verildiği boğaz köprüsünde darbeye karşı direnen silahsız sivil vatandaşlar yaylım ateşine tutulmuştu. Oğlunu mağdur gibi gösteren Veysel Kılç, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Ankara'nın destansı darbe direnişi ile adı sembol olan Kahramankazan İlçesi tabelası altında poz da verdi.

Komutanları 'ateş edin' demiş

Darbecinin babası da Kılıçdaroğlu gibi 'Adalet istiyorum. Ülkemde özgür yaşamak istiyorum" dedi! Veysel Kılıç, "Komutanları köprüye götürmüş. Ateş edin diye emir vermiş. Etmeyenin ayağına sıkmış" dedi.

CHP'nin her etkinliğinde

Baba Kılıç'ın CHP'nin birçok etkinliğine katılıp Kılıçdaroğlu ve Milletvekilleri ile samimi olduğu ortaya çıktı. CHP'nin grup toplantılarına katılan Kılıç, hayır stantlarında da propaganda yapmış. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katılan Zeynep Sarı adlı kandın da doktor olan kızının FETÖ'den ihraç edilmesini protesto etti.

Yürüyüşte kalp krizi geçirdi

Yürüyüşünün dördüncü gününe Kahramankazan'da Kent Ormanı Piknik Alanı'ndan başlayan Kılıçdaroğlu'nun kortejinde bulunan Hasan Tatlı yürüyüş sırasında kalp krizi geçirdi. CHP Mamak ilçe örgütünden olduğu öğrenilen Tatlı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tatlı'nın yoğun bakıma alındığı, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yargıyı hedefe koydular

Fatma Benli, "Yargının kararlarına karşı insanların kışkırtılıyor" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne ilişkin, açıklama yaptı.

Talihsiz buluyorum

Benli, "Kılıçdaroğlu'nun, mahkemenin kararına tepkisini, yürümek ve insanları sokağa çağırmsını, talihsiz buluyorum" dedi.

Kışkırtma var

TBMM'de siyasi partilerin, herhangi bir yargı mensubu üzerinde baskı kurma lüksünün bulunmadığını vurgulayan Benli, "Bizim, parlamento ya da milletvekilleri olarak yargı üzerinde 'tutukla' deme hakkımız da yok, 'tutuksuz yargıla' deme lüksümüz de yok. Kararı bağımsız mahkemeler verir" ifadesini kullandı.

Yarın büyük sıkıntılar çıkarır

Kılıçdaroğlu'nun, yürüyüşe ilişkin duyurusunda kullandığı afişteki fotoğrafta bile, arkasında asker silüetlerinin bulunduğuna değinen Benli, şöyle devam etti: Bu da yaptıkları davranışın, çok fazla gerçekten de kendi içlerine dahi sinen bir davranış şekli olmadığını gösteriyor. İnsanların sokağa dökülmesi, yarın çok daha farklı sıkıntılara sebebiyet verebilir.