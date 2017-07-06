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Kılıçdaroğlu'nun yakasını yine bırakmadı!

Sakarya'da yaşayan Yakup Çoruh, Adalet Yürüyüşü hakkında "kamu haklarından yararlanmaya engel olunduğu" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yakup Çoruh 4 ay önce de Sakarya'yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na gösterdiği tepkiyle gündeme gelmişti.

06 Temmuz 2017 Perşembe 17:14
Kılıçdaroğlu'nun yakasını yine bırakmadı!

Sakarya'da yaşayan bir vatandaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı Adalet Yürüyüşe'ne ilişkin, "kamu haklarından yararlanmaya engel olunduğu" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Sakarya Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan 49 yaşındaki Yakup Çoruh, Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği yürüyüşün D-100 karayolunda sürekli olarak trafik sıkışıklığına neden olduğunu savundu.

Karayolunun sağlıklı kullanılmasına engel olunduğunu öne süren Çoruh, 26 Haziran tarihinde bayram ziyareti için gittiği memleketi Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinden Sakarya'ya saatler süren yolculuğun ardından ulaştığını ve mağdur olduğunu ifade etti.

"Kamu haklarından yararlanmasını engellediği" gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'ndan şikayetçi olduğunu söyleyen Çoruh, "Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çözüm olarak bu yürüyüşün bir an önce sonlandırılması gerekmektedir." dedi.

Çoruh, açıklamasının ardından adliye binasına girerek, savcılığa suç duyurusu dilekçesini verdi.
Kılıçdaroğlu'na Atatürk ilkelerini sormuştu

Suç duyurusunda bulunan Çoruh, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 ay önceki Sakarya ziyaretinde de gündeme gelmişti.

Sakarya'da karşılanışı sırasında CHP liderinin yanına yaklaşan Çoruh Atatürk'ün ilkelerini sormuştu. Çoruh "Atatürk'ün, büyük liderin partisinin genel başkanı hoş geldiniz Sakarya'mıza. Sakaryalılar olarak bir ricam var efendim sizden. Atatürk ilkelerini sayabilecek misiniz efendim? Bir ikincisi de oylanacak olan anayasanın 18 maddesinin 8'inci maddesinde başbakanın olmadığını araştırırsanız görürsünüz efendim" demişti.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 17:14
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  • JurnalJurnal22 dk önce
    KAMALYAN KILICIEĞRİYAN;BÜTÜN YOLLARI KAPATTI!BU YOLLARI BABASI; BABAYAN KARABULUTYAN YAPTIRDI YA!ÇİVİSİZ KALIPÇI OLUR MU?CHP ÇİVİSİ,KESERİ OLMYAN İNŞAAT KALIPÇISI GİBİ!
  • Murat yasarMurat yasar34 dk önce
    Kilictaroglu a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,al baska yoldan deseydi daha makbul olurdu
  • isa keskinisa keskin48 dk önce
    Soyadı Çoruh bi kerem. Yakışır
  • Süleyman Sırrı Dinçer.Süleyman Sırrı Dinçer.59 dk önce
    Aslan ;İşte böyle vatandaşlara ihtiyacı var MEMLEKETİN. Gözlerinden öperim Aziz Kardeşim.
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