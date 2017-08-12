Kılıçdaroğlu'nun uykusunu kaçıracak sözler! 'Kocamı o yaktı'

Eski CHP'li Savcı Sayan, MİT TIR’ları davasında tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yakında gerçekleri anlatacağını söyledi. Canlı yayında soruları yanıtlayan Sayan, "Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu, her gün CHP Genel Merkezi'ni arayarak 'Kocamı yaktınız' diye konuşuyor” dedi.

KURYELİK YAPTIRILDI

Berberoğlu'nun MİT TIR’ları davasında kurye olarak kullanıldığını söyleyen Sayan, “Enis Berberoğlu yakında konuşacak” dedi. Berberoğlu, Cumhuriyet gazetesinde yer alan MİT TIR’ları fotoğraflarını Can Dündar’a vermekle suçlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nun serbest bırakılması için sözde adalet yürüyüşü düzenlemişti.

FETÖ TEZGAHLADI

MİT TIR'ları davasının diğer önemli sanığı Can Dündar Almanya'ya kaçmıştı. Kumpas, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a yardım ettiği şeklindeki kara propagandayı yaymak amacıyla FETÖ tarafından tezgahlanmıştı.

AKŞAM