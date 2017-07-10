Kılıçdaroğlu’nun ufku yok!

HACI YAKIŞIKLI / ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nin yapıldığı Almanya’nın Hamburg kentinden dönüşünde uçakta kendisini takip eden ve gazetecilerle sohbet etti. Gündemi değerlendiren Erdoğan önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan’ın ses getirecek o açıklamaları...

“Bildiğiniz gibi Hamburg’daki G20 zirvesinin aslında 5 başlığı vardı. Bunlar, terörizmle mücadele, küresel büyüme ve ticaret, sürdürülebilir kalkınma ve enerji, Afrika’yla işbirliği, göç ve küresel sağlık, son olarak da dijitalleşme, kadınların güçlendirilmesi ve istihdamı başlıklarından oluşuyor.

TÜRKİYE DÜNYAYA AÇILDI

Hatırlarsanız, bizim ev sahipliğimizde 2015’te Antalya’da yapılan zirvenin ana teması, kapsayıcılık yani küresel adalet idi. Bu konular özellikle gündeme alındı. Afrika açılımımız meyvelerini vermeye başladı. Tüm dünyayı ilgilendiren meselelerle bizler gerçekten ilgileniyoruz. Bizler, ilgilenmenin lafını değil, uygulamasını yapan bir ülke olarak, 2005’i Afrika yılı ilan etmiştik. Nitekim, kapsayıcılık ve adalet anlayışımızı, gittiğimiz ülkelerde icraatlarımızla da göstermiş, göstermekte olan bir ülkeyiz. Mesela herkesin donörler toplantısı deyip hiçbir şey yapmadığı Somali’de bizler, dünyadaki en büyük büyükelçilik binamızı yaptık; orada 80 dönüm arazide muhteşem bir projeyi hayata geçirdik. Bunun dışında Somali’de üssümüz, yaptığımız hastanemiz ve sağlık elemanları yetiştirme programlarımız da var. STK’larımızın orada yaptığı birçok yatırımlar da var. Mogadişu havalimanını bir Türk firmasının yapması, bizim bir Türk firmamızın işletiyor olması önemlidir. Şu anda Somali devleti, bizim işletmeci firmamızdan yılda 2 - 2.5 milyon dolar elde ediyor. Kapsayıcılık işte budur, adalet budur. Lafla olan icraatlarımızla yaptık bunu.

İNSANİ YARDIMDA BİRİNCİYİZ

Bir diğer tema da kadının iş gücüne katılımı.. Türkiye, kadının iş gücüne katılımındaki artış bakımından, gelişmekte olan ülkeler arasında en hızlı mesafe alan ülke. Bunun bilinmesi lazım. Bunun sebebi, kadınların eğitime erişimi ve fırsat eşitliği. Bu husustaki başarı da, Türkiye’nin yine kapsayıcılık ve adalet konsepti içerisinde gelmiştir. Özellikle ‘eşit işe eşit ücret’ anlayışımız baya ilgi görmüştür. Kimin ne yaptığının bilinmesi de elbette çok önemli. Örneğin İngiltere’nin hazırladığı bir raporda, şu anda insani kalkınma yardımı konusunda, 6,3 milyar dolar ile ABD ilk sırada görünüyor. İkinci sırada 6 milyar dolar ile Türkiye, üçüncü sırada ise 2.7 milyar dolar ile İngiltere var. Diğerleri çok geri kalıyorlar. Milli gelire kıyasla bir sıralama yapıldığında ise Türkiye birinci sırada. Bunlar Türkiye’nin bu konulardaki hassasiyetini göstermesi bakımından çok önemli. İkinci sırada ise Birleşik Arap Emirlikleri geliyor.

VERİMLİ İkili görüşmeler

G20 zirvesi kapsamında tabii ikili görüşmelerimiz de oldu. Almanya Şansölyesi ile zaten geldiğimiz günün akşamında görüşmemizi yaptık. Ertesi gün BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştük. Japonya Başbakanı, İtalya Başbakanı, Meksika Devlet Başkanı, Norveç Başbakanı, Gine Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı, Arjantin Devlet Başkanı, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, ABD Başkanı, en son olarak da İnglitere Başbakanı ile görüştük. Toplamda 12 ikili görüşmemiz oldu. Ayaküstü görüşmeleri ise saymıyorum. Yaptığımız görüşmeler gayet verimliydi, genel itibarıyla tüm görüşmelerden memnun ayrıldık. Ayrılmadan önce basın toplantısı yapmak suretiyle, dünya basınına da mesajlarımızı derli toplu verme imkanımız oldu. Şimdi sizlerin sorularını cevaplandıralım...”

ARJANTİN BİZDEN YARDIM İSTEDİ

nYaptığınız 12 ikili görüşmeden genel itibarıyla memnun ayrıldığınızı ifade ettiniz. Bunlar arasında, en verimli diyeceğiniz, en sonuç alıcı görüşmeniz hangisi oldu?

Ayrım yapmam, en sonuç alıcı şeklinde bir nitelemede bulunmam, doğru olmaz. Ben bütün görüşmelerin önemli olduğunu, verimli geçtiğini değerlendiriyorum. Dediğiniz türden bir niteleme yapmak, alınganlığa sebep olabileceği gibi görüşmelerden netice almayı da zorlaştırabilir. O yüzden şahsen ben, yaptığım tüm görüşmelerden gerçekten istifade ettim, çok faydalı görüşmeler yaptım. Nitekim onlar da, memnuniyetlerini, görüşmemizin ne denli faydalı olduğunu bizzat ifade ettiler. ABD, Rusya, İngiltere dahil tüm ülkelerle, üst düzeyde görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kaldık. İnşallah bu süreçleri elbette bakan arkadaşlarımız da devam ettirecekler.

Önümüzdeki yıl Arjantin G20’ye ev sahipliği yapacak. Antalya’daki başarımızı bildikleri için de bize ‘Organizasyon konusunda yardımcı olur musunuz?’ diyorlar. Biz de kendilerine her türlü yardımı, desteği vermeye hazır olduğumuzu; arkadaşlarımız gerekli desteği pekala verebileceklerini söyledik.

TRUMP VE PUTİN İLE SURİYE

- Suriye konusunda son günlerde Türkiye bazı tehditler aldı Afrin’den. Hatta operasyon ihtimaline dair haberler bile çıktı. Acaba bu konuyu Trump ve Putin ile konuştunuz mu?

Her iki liderle de, Afrin, çatışmasızlık bölgeleri dahil Suriye konusunu en geniş kapsamda görüştük. Astana’yı görüştük, aynı şekilde Cenevre sürecini değerlendirdik. İlgili arkadaşlarımız, gerek ABD, gerek Rusya ile görüşmelerini devam ettirecekler. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Dünya Petrol Kongresi nedeniyle İstanbul’a geliyor. Onunla da bu konuları detaylıca görüşeceğiz. Bu konular, Putin’le olan görüşmemizde de gündeme geldi. Konuyla ilgili arkadaşlarımız Rusya’daki muhataplarıyla görüşmelerini sürdürecekler.

SAKARYA’DAKİ OLAY SAPIKLIK

- Sakarya’da son derece trajik bir hadise yaşandı. Suriyeli hamile kadının başına gelenler hepimizi derinden üzdü, neler söylemek istersiniz?

Suriyeli hanım kardeşimizle ilgili bu olay, tahammül edilebilir bir şey değil. Bu nasıl bir vicdansızlıktır! Bu nasıl bir kalpsizliktir! İnsanlıktan nasibi yok bunu yapanların.

- Sosyal medyada Suriyeliler aleyhine kampanyalar da yapıldı. Bunların etkisi oldu mu?

Onun Sakarya’daki hadiseyle bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Sapıklık bu. Dediğim gibi bunu yapanların insanlıktan nasibi yok.

- Kılıçdaroğlu da Suriyelileri geri göndermek istiyordu. Sakarya’daki olaya yorumu ne olacaktır acaba?

O, akşam başka sabah başka konuşur. Sağı solu belli olmuyor. Sakarya olayını ona sorun, kalkar tersini de söyleyebilir. Kılıçdaroğlu bu, ufku yok.

“MERVE KAVAKÇI’YI MECLİS’TEN ATARKEN ‘ADALET’DEMEDİLER!”

-Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşüyle ilgili yeni bir değerlendirmeniz olur mu?

Daha önce de söyledim. Bunların adaletle alakalı olduklarını düşünmüyorum. Benim belediye başkanı iken hapse atılmam Ecevit’in başbakanlığı döneminde gerçekleşti. O zaman DSP Genel Başkanı olsa da neticede CHP’nin her şeyiyle sahiplendiği biridir Ecevit. Merve Kavakçı’yı hatırlatmıştım size. Başörtüsünden dolayı, ‘Bu kadını atın buradan dışarı’ diye haykıran kimdi o vakit? Ecevit! Adalet falan dinlemediler. Kavakçı’yı başörtüsü nedeniyle Meclis’ten dışarı attıkları gibi elinden vatandaşlığını bile aldılar. Bu ülkede tüm bunları yapanlar onlar işte. Şimdi bunlar mı adalet arıyor? Kendi partisinde genel başkanlığa aday olmak isteyeni dahi hazmedemeyip hemen disiplin kuruluna sevk ediyor. Bu mu adalet? CHP grup toplantısında kendisine karşı çıkan eleştirel sesler kesiliyor, tekme tokat dışarı atılıyor. Bunları yapan tutmuş adaletten bahsediyor. Yolculuk esnasında millete çektirdiği çileyi konuşmuyorum bile...

KATAR’A GİDECEĞİM

- Katar konusunda Putin ve Trump ile görüşmelerinizde olumlu yaklaşım var mıydı? Çözüm için bir gelişme bekleyebilir miyiz?

Söylenen şey aynı: Diyalog yoluyla çözüm. 15 Temmuz’dan sonra benim özel bir trafiğim olabilir. Bölgeyi tekrar dolaşmak istiyorum. Bölgeye yapacağımız ziyaretle, diyaloğun artmasına belki katkı sağlayabiliriz. Özellikle Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan’a gitmeyi planlıyoruz.

- Bununla Türkiye’nin arabuluculuk yapabileceğini mi söylüyorsunuz?

Arabuluculuk görevini Kuveyt üstlenmiş vaziyette. Kuveyt’in arabuluculuğunu biz de destekliyoruz. Benim kastettiğim, taraflar arasında diyaloğun artması için bir katkı sunmak...