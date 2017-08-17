Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye'ye gelmeyin' gafına skandal savunma!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman Focus dergisine verdiği röportajda, Türkiye'de can ve mal güvenliğinin bulunmadığını belirterek, Almanlara “Türkiye'ye gelmeyin” çağrısında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet üyeleri olmak üzere Türkiye'de her kesimden büyük tepki gördü.

"ZATEN GELMİYORLARDI"

Kılıçdaroğlu, gelen tepkilere cevap verdiği röportajda sözlerinin arkasında durarak " Geçen yıl turistler geliyordu da ben konuştum diye mi gelmedi? Zaten gelmiyordu." dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun Habertürk'e verdiği röportajın ilgili kısmı:

"107 Medya kuruluşunun hemen tamamında Focus Dergisi’ne yaptığım açıklamaları yaptım. Ben hiçbir zaman, ‘Alman turistler Türkiye’ye gelmesin’ demedim. Her yerde söylediğim bir şeyi söyledim: ‘Türkiye’de kimsenin can ve mal güvenliği yoktur.’ TOBB’da, parlamentoda söyledim. Başbakanla, sivil toplumla, Alman medyasıyla, Hollanda ile kavgalısınız. Geçen yıl turistler geliyordu da ben konuştum diye mi gelmedi? Zaten gelmiyordu. ”