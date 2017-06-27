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Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde 'adalet' yürüyüşünde kaza

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı sözde ‘adalet’ yürüyüşü sırasında plakasız bir motosiklet, görevli polis memuruna çarptı. Yaralanan polis memuru hemen hastaneye kaldırıldı.

27 Haziran 2017 Salı 12:56
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde 'adalet' yürüyüşünde kaza

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı sözde ‘adalet’ yürüyüşü sırasında plakasız bir motosiklet, görevli polis memuruna çarptı. Yaralanan polis memuru hemen hastaneye kaldırıldı.

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkiinde D-100 karayolu üzerinde Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü nedeniyle önlem alan polislerin “dur” ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, bir trafik polisine çarptı.

ÇARPIP KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle polis memuru İsmail Bilir yüzüstü yere düşerken, motosiklet ise refüje çarparak devrildi. Sürücü yaya olarak kaçmaya çalışırken, motosikletteki diğer kişi de yaralandı. Kaçan motosiklet sürücüsü, polis ekipleri tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan polis memuru İsmail Bilir ve ismi öğrenilemeyen motosikletteki yaralı ise Düzce Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 12:56
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Düzce
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