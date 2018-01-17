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Kılıçdaroğlu'nun rakibi belli oldu, adaylığını resmen açıkladı

Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkanlığı'na adayı olduğunu açıkladı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 11:28
Kılıçdaroğlu'nun rakibi belli oldu, adaylığını resmen açıkladı

Ümit Kocasakal Taksim’deki bir otelde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

Öncelikle yurdun dört bir yanından üşenmeyip buraya gelen tüm gönül dostlarına Atatürk ve cumhuriyet sevdalılarına teşekkür ediyorum” diye başlayan Kocasakal ” Oy vermeye tıpış tıpış değil koşa koşa heyecanla gidecek, kimliğine, kurucu değerlerine, fabrika ayarlarına geri dönen bir CHP ve bundan sonra da bu sloganı kullanacağım, Kurtuluş kuruluştatır.”

Kocasakal “Bu açıklamayı Mustafa Kemal’in bir askeri olarak yapıyorum” dedi ve CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı.

Kocasakal basın toplantısında şunları kaydetti:

“Hiçbir kimseyi dışlamadan bir bütün içinde kucaklayan değerleri yurttaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana yakın geçmişle karşılaştırılamayacak tehditlerle karşı karşıyadır. Milletçe kenetlenmemiz halinde ancak üstesin den geleceğimiz sorunlarla karşı karşıyayız. Siyaset de fikri özünden çıkarılıp kişilere hapsedilerek, aynı gemide olduğu unutularak yandaşlık ve karşıtlık üzerinden tezahurat yapan, birbirinden uzaklaştırılmış insanlar ülkesi olmamız dayatılmaktadır. Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanlığına soyulan iktidar Cumhuriyetin kolonlarını tahrip etmekle meşguldur.

Yeni Türkiye adı altında ülkenin kurumları çökertilmekle, devletin genetiğiyle oynanmakta, devlet çökertilmektedir. Gelinen noktada bu siyasi anlayış Türkiye Cumhuriyeti için beka sorunu haline gelmiştir. Ben her şeyimi Atatürk’e ve Cumhuriyet’e borçluyum. Bu açıklamayı yaşananlar sebebiyle mutsuz, umutsuz milyonlarca vatansever yurttaşlarımız adına yapıyorum. Bu bir vicdan haykırışı ve isyanıdır. Bu açıklamayı Mustafa Kemal’in askeri olarak yapıyorum. Birileri Mustafa Kemal’in askeri olmayı anlamıyor. Bu bir simgedir, bu onun izinde olmak, ilkelerini benimsemektir. ”

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 11:28
  1. Ümit Kocasakal
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP adayı
  • Kamil GüneşKamil Güneş38 dk önce
    Siz oturun da kim aday.....
  • hüs coşhüs coş1 sa önce
    sizler Mustafa Kemal in askerleri degil sömücüsünüz.milletin değerlerin savaş açmaktanvaz geçin artık. Ataürk ü kabrinde rahat bırakın
  • Ali VeliAli Veli1 sa önce
    CHP bin başına kim geçerse geçsin öncelik millet ve milletin değerlerine saygılı,halktan ve haktan kopuk olmamalı.Anlaşılıyor ki;Kocasakal'ın fikir olarak Kılıçdaroğlu'ndan bir farkı yoktur.Öyle ise: Al birini vur ötekine.
  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    Kılıçdaroğlu yıprandı, Abd = CIA = fetö nün yeni adayı
  • EmreEmre1 sa önce
    Yani bu kişiyi tanımam. Ama kilicdaroglundan daha düzgün olacağı kesin. Bari gelse de chp nin başına kaliteli bi muhalefet görsek.
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