Kılıçdaroğlu'nun oğlu askere gidiyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun doktorasını “siyasette kayırmacılık” üzerine Kore Üniversitesi’nde Kore Cumhuriyeti’nin bursuyla tamamlayan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, Ankara’ya dönmüştü. Kerem Kılıçdaroğlu, ODTÜ’de Sosyal Bilimler Enstitüsü Asya Çalışmaları alanında yüksek lisans öğrencilerine part-time ders vermeye başladı. Kerem Kılıçdaroğlu 2014’te yürürlüğe giren bedelli askerlik uygulamasından hakkı olmasına rağmen yararlanmamış ve zorunlu askerlik hizmetini yerine getireceğini açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle yaptığı toplantıda oğlunun Kasım 2017 celp döneminde askere gideceğini ve acemi birliğinin belli olduğunu söyledi. CHP lideri oğlunun uzun dönem mi kısa dönem mi askerlik yapacağı konusunda bilgi vermedi.