Kılıçdaroğlu'nun kaç km yolu kaldı
'Adalet Yürüyüşü'nün 6. gününde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partilerle yürüyüşüne devam ediyor. Yürüyüş sırasında çekilen fotoğraftaki tabelada İstanbul'a 340 kilometre kaldığı görülüyor.20 Haziran 2017 Salı 12:53
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'vatana ihanetten' tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı sözde 'Adalet Yürüyüşü'nün 6. gününde... Geceyi, Kızılcahamam sınırları içindeki Bulak köyünün girişindeki kamp alanında geçiren Kılıçdaroğlu, beraberindeki partililerle yürüyüşüne devam ediyor.
BU KEZ AÇIKLAMA YAPMADAN YÜRÜYÜŞE BAŞLADI
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün 6'ncı gününe sabah saat 08:00'de başladı. Geçtiğimiz 5 gün boyunca her yürüyüş öncesi kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, bu kez açıklama yapmadan yürüyüşe başladı.