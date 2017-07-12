Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafında dikkatlerden kaçmayan detay!

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’nün darbe girişiminin yaşandığı anlarda çektirdiği öne sürülen fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerdeki detaylar soru işaretlerine neden oldu.

Sosyal medyada servis edilen fotoğrafların ilkinde Kılıçdaroğlu, Basın Danışmanı Onur Konuralp ve İl Başkanı Cemal Canpolat ile birlikte ayakta televizyona bakıp darbe girişimine ait görüntüleri izliyor. Bu güne kadar havalimanından kaçtıktan sonra bütün gece o evde olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu’nun üzerinde ceketi bulunuyor. Bir yıl sonra ortaya çıkarılan görüntülerin ikinci karesinde ise Kılıçdaroğlu’na ceketi çıkarttırılıp çayı önüne konularak bir poz daha verdiriliyor.

YORGUNLUK İZİ YOK

Bu pozla Kılıçdaroğlu uzun süredir gelişmeleri takip ediyor algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Gece çekilmiş imajı oluşturmak için de panjurların kapatıldığı görülüyor. Özenle servis edilen fotoğraflara Kılıçdaroğlu’na endişeliymiş havası verdiren yakın plan bir görüntü de ekleniyor. Ancak fotoğraflara dikkatli bakıldığında kafaları karıştıran birçok detay göze çarpıyor. Hiçbirinde Kılıçdaroğlu’nun yorgun görünmemesi dikkat çekiyor.

KRAVAT HANGİ ARA DEĞİŞTİ?

Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesi havalimanından kaçarken çekilen fotoğraflarında mavi bir kravat taktığı görülmesine rağmen yeni servis edilen görüntülerdeki kravat değişikliği soru işaretlerine neden oluyor. Havalimanından kaçıp gittiği Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu’nun evinde çekildiği ileri sürülen fotoğraflarda Kılıçdaroğlu’nun boynunda kırmızı kravat bulunuyor. “Darbe olursa tankın üzerine ilk ben çıkarım” diyen ancak 15 Temmuz’da havalimanından kaçan Kılıçdaroğlu’nun o gün çekildiği iddia edilen fotoğraflarının alçak girişimin yıldönümünde yayımlanması da manidar bulunuyor.

İHANET ÜSSÜ HEMEN YANINDA

Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evin hemen yanındaki Yeşilköy Hava Harp Okulu'nun binası, 15 Temmuz gecesi darbecilerin önemli ihanet üslerinden biriydi. Binadaki güvenlik kameralarının çoğunun 15 Temmuz öncesi sökülmesi nedeniyle o gece askeri bölgeye girip çıkanlar tam olarak tespit edilememişti. Fotoğrafların sabah 9 sularında çekilmesi ve Kılıçdaroğlu’nun traş olup özenle hazırlanarak elbiselerini değiştirmiş olması da akıllara 5 kritik soruyu getiriyor.

- Kılıçdaroğlu, Kerimoğlu’nun evine gitmeden önce başka bir yere uğradı mı?

- Fotoğrafların çekilmesi için neden sabaha kadar beklendi?

- Darbe gecesi Kılıçdaroğlu bu evdeydi izlenimi oluşturmak için mi fotoğraflar servis edildi?

- Kılıçdaroğlu, kurgu olduğu belli olan bu fotoğraflarla neyi amaçladı?

- Fotoğraflar neden sabah çekildi?



Kaynak: Güneş