Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına hapis cezası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

26 Aralık 2017 Salı 16:33
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, verilen aranın ardından davaya ilişkin karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, Gürsul'un da aralarında yer aldığı 7 tutuklu, 2 tutuksuz sanıkla ilgili hükmünü okudu. Buna göre Gürsul'un, "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

 

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 16:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • OsmanlıOsmanlı1 sa önce
    Bukalemun gibiler her yere sızmışlar
  • AsenaAsena1 sa önce
    Çember daralıyor KK. Gerisini sen düşün.
  • KocasolakKocasolak2 sa önce
    Çok az, bu ceza caydırıcı olmayacaktır. En az onbeş yıl değil miydi örgüt üyeliği? Çok pasif.
  • davincidavinci2 sa önce
    sıradan vatandaşlardan çok bunların ceza almasını görmek çok iyi.hangi partiden olursa olsun hangi partiye sızmışlarsa ayrımsız ceza almaları gerekiyor.şu fetöyü zengin eden belediye başkanlarıda 15 temmuzda iyi şovyaptılar.gençler onların fetöye tahsis edilen yurtlarında bu örgütün ağına düştüler.inanılmaz hibeler imkanlar verildi.milletvekillerinden danışmanlardan çok bu belediyeler çalıştı bu fetöye.17-25 aralık demeden onlarında yargılanması lazım.öyle alt tabaka memuru işten atmakla fetönün kreşine çocuğunu vereni tutuklamakla bu iş bitmez.bunlar yapılmazsa bunlar toparlanır.toparlanırsa çoğumuz kendimize kalacak başka ülke bulmak zorunda kalırız .

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İran'da 25 aracın üretimi durduruldu
  1. İran'da 25 aracın üretimi durduruldu
  2. WhatsApp'ta bunu yapanlar yandı!
  3. El feneri ışığında katarakt ameliyatı
  4. Komünistler tarafından katledilenler..
  5. Temimi için sokaklara çıktılar
  6. Devlet başkanı affedilince sokaklara..
  7. İran medyasında en çok kullanılan 3...
  8. Filistin'de çatışmalar azaldı
  9. ABD'den 20 yeni savaş uçağı satın..
  10. Reina'nın sahibi hakkında flaş karar
  11. Suriye'de 2017'nin dönüm noktaları
  12. Tasarruflu ampullere dikkat!
  13. Arap Baharı'nın son kalesi: Tunus
  14. ABD hegemonyasındaki 'muz..
  15. Beşiktaş ilk transferini resmen duyurdu
  16. Netenyahu: ''Haç turu düzenleyeceğim''
  17. KHK'yı eleştiren MHP'li vekile..
  18. ABD droneleri o bölgeyi vurdu
  19. Suriyeli Muhalifler: Konferansa..
  20. Netanyahu: Tanrı Sizi Korusun
Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!
Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’
ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’