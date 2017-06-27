Şaşırtan benzerlik! Dublörü de yürüyor...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun vatana ihanetten tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüş, 13. gününe girdi.

"DUBLÖRÜ DE YÜRÜYOR"

Yürüyüşe katılan isimler arasında yer alan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflar takipçilerini şaşırttı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na benzeyen kişi ile selfie yapan CHP'li vekil, fotoğrafa "250 km'den fazla yürüyen Kılıçdaroğlu dublör mü kullanıyor diyenler. Kılıçdaroğlu'nun dublörü de ayrıca yürüyor" ifadelerini kullandı.