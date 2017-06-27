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Şaşırtan benzerlik! Dublörü de yürüyor...

CHP milletvekili Ali Şeker, Kılıçdaroğlu'na benzeyen kişi ile çekilen fotoğrafını "Kılıçdaroğlu'nun dublörü de ayrıca yürüyor" notuyla paylaştı.

27 Haziran 2017 Salı 12:59
Şaşırtan benzerlik! Dublörü de yürüyor...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun vatana ihanetten tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüş, 13. gününe girdi.

"DUBLÖRÜ DE YÜRÜYOR"

Yürüyüşe katılan isimler arasında yer alan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflar takipçilerini şaşırttı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na benzeyen kişi ile selfie yapan CHP'li vekil, fotoğrafa "250 km'den fazla yürüyen Kılıçdaroğlu dublör mü kullanıyor diyenler. Kılıçdaroğlu'nun dublörü de ayrıca yürüyor" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 12:59
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