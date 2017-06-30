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Kılıçdaroğlu’nun boş yürüyüşü sıcak havaya göre belirleniyor

Kılıçdaroğlu, saat 09.00’da başladığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün 16. gününde ikinci molasını verdi. CHP Liderinin yürüyüş programı, sıcak havaya göre ayarlanıyor.

30 Haziran 2017 Cuma 13:01
Kılıçdaroğlu’nun boş yürüyüşü sıcak havaya göre belirleniyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün 16. gününde yürümeye devam ediyor. Saat 10.00’da vermiş olduğu ilk molanın ardından saat 10.30’da yürüyüşe devam eden Kılıçdaroğlu, ikinci mola adresi olan Sakarya 2. Organize Saniyii’nin karşısındaki alana ulaştı. Kılıçdaroğlu, burada mola verdi. Molanın ardından Kılıçdaroğlu’nun saat 17.00’de yürümeye devam etmesi planlanıyor. Kılıçdaroğlu, yürüyüş sırasında kendisine destek verenleri alkışlar ile selamladı.

 

Kılıçdaroğlu’nun yürüyüş programı sıcaklıklara göre ayarlanıyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yürüyüş programı aşırı sıcak havaya göre belirleniyor. Kılıçdaroğlu, saat 10.00’da ilk mola yerine vardığında termometreler 29 dereceyi gösterirken, saat 11.30’da verilen ikinci mola yerinde termometreler 33 dereceye çıktı. Aşırı sıcaklık yüzünden vatandaşlar yürümekte zorluk çekiyor. Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız aşırı sıcak nedeniyle göğüsünde ağrı hissederek sağlık ekiplerine başvurdu. Yıldız, kalp spazmı şüphesiyle Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler bugün Hendek ilçesindeki Balbalı Mesire Alanına kadar yürüyecek ve burada konaklayacak.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 13:01
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. Sakarya
  4. Kılıçdaroğlu
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. Aydın
  7. Kemal Kılıç
  8. Enis Berberoğlu
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