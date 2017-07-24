Yer ABD! Kılıçdaroğlu'nun bakın kimlerle olan fotoğrafı ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü MİT TIR'ları kumpası davasında hüküm giyen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nü Maltepe mitingiyle noktalamıştı.

''İŞTE KONTROLLÜ CHP''



Sabah Gazetesi Muhabiri Nazıf Karaman, CHP Genelbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ imamları ile aynı karede yer aldığı iki fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Fotoğraflardan birinin 17 Aralık'tan hemen önce çekildiğini belirten Karaman şu ifadeleri kullandı;



''Fetullahçı imamlar ile CHP Genel Başkanı ABD'de bir arada... Fethullahçı imamlar Kemal Kılıçdaroğlu'na plaket veriyor. Mekan ABD... İşte Kontrollü CHP...''