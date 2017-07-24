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Yer ABD! Kılıçdaroğlu'nun bakın kimlerle olan fotoğrafı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ imamları ile aynı karede olduğu fotoğraflar ortaya çıktı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:35
Yer ABD! Kılıçdaroğlu'nun bakın kimlerle olan fotoğrafı ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü MİT TIR'ları kumpası davasında hüküm giyen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nü Maltepe mitingiyle noktalamıştı. 

''İŞTE KONTROLLÜ CHP''

Sabah Gazetesi Muhabiri Nazıf Karaman, CHP Genelbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ imamları ile aynı karede yer aldığı iki fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Fotoğraflardan birinin 17 Aralık'tan hemen önce çekildiğini belirten Karaman şu ifadeleri kullandı;

''Fetullahçı imamlar ile CHP Genel Başkanı ABD'de bir arada... Fethullahçı imamlar Kemal Kılıçdaroğlu'na plaket veriyor. Mekan ABD... İşte Kontrollü CHP...''

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:35
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  6. FETÖ
  7. FETÖ İmamları
  • mhp li muratmhp li murat57 dk önce
    hırsız siyasal islamcılar kimlerle beraberdi.alçak darbeci fetö ile değil mi?islam düşmanı 68 kuşağı terörden yana olan kemal efendinin yan yana gelmesini çok mu görüyorsunuz.hırsızlara hangi cezayı verdiniz.bir müslüman olarak lanetliyorum islam adına yaptıklarınızı fetö sizin eseriniz.
  • ihsihs59 dk önce
    Her şey net olarak ortada. Görmemek için kör olmak lazım.
  • Bilgekurt Bilgekurt 1 sa önce
    E madem 17 aralıktan önce çekildi sorun ne??? 17 aralık hani milattı??? Değilmi yoksa??? O zaman kimlerin ne videoları fotoları var hatırlatmaya gerek yok zannedersem...
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