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Kılıçdaroğlu'nun adını şehit cenazesinde söküp attılar

Kayseri'de şehitler için düzenlenen törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cami avlusundaki çelenkte adının yazdığı kağıt, bir kişi tarafından sökülerek atıldı.

Kılıçdaroğlu'nun adını şehit cenazesinde söküp attılar
Eklenme: 24 Aralık 2016, 05:07
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Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerin saldırısıyla şehit olan 16 askerin cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.

KAYSERİLİ ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞLAR GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

IŞİD saldırısında şehit olan piyade uzman çavuşlar Mehmet Kökkaya ve Osman Çelik'in cenazeleri, memleketleri Kayseri'de düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit Çelik'in ağabeyi Ozan Çelik asker selamı vererek, "Vatanımız sağ olsun" dedi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya ve Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in cenazeleri, dün Kayseri'ye getirildi. Şehitlerin cenazeleri bu sabah yakınları tarafından alınıp, helallik alınması için baba evlerine, ardından da cenaze töreni için Kalemkırdı Camii'ne getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerin saldırısıyla şehit olan 16 askerin cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.

KAYSERİLİ ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞLAR GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

IŞİD saldırısında şehit olan piyade uzman çavuşlar Mehmet Kökkaya ve Osman Çelik'in cenazeleri, memleketleri Kayseri'de düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit Çelik'in ağabeyi Ozan Çelik asker selamı vererek, "Vatanımız sağ olsun" dedi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya ve Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in cenazeleri, dün Kayseri'ye getirildi. Şehitlerin cenazeleri bu sabah yakınları tarafından alınıp, helallik alınması için baba evlerine, ardından da cenaze töreni için Kalemkırdı Camii'ne getirildi.

5 BİN KİŞİ UĞURLADI

Kalemkırdı Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Faruk Şengül, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, şehit yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Cenaze namazı öncesi şehit Osman Çelik'in ağabeyi Ozan Çelik, kardeşinin tabutuna kapanarak gözyaşı döktü. Kardeşinin fotoğrafını da öpen Ağabey Çelik, ardından tabut başında asker selamı vererek, "Vatanımız sağ olsun" dedi.
Şehit Osman Çelik'in babası Ali Çelik de gözyaşı dökerken, üşümemesi için oturduğu sandalyede bacaklarına mont sarıldı. Şehidin yakınları da tabut başına gelerek gözyaşı döktü. Suriye'de şehit olan Uzman Çavuş Osman Çelik'in annesi Suriye Çelik de oğlunun asker parkasına sarılarak gözyaşı döktü.

Babası 5 ay önce vefat eden şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya'nın annesi Hayriye, eşi Zeliha, 2 yaşındaki kızı Elif ve 7 kardeşi de cenazede gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından şehitlerin cenazeleri, Garnizon Hava şehitliğine top arabası ile götürüldü ve toprağa verildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADININ YAZDIĞI KAĞIDI SÖKÜP ATTI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kalemkırdı Camii avlusundaki çelengindeki adının yazdığı kağıt, bir şehit yakını tarafından sökülerek atıldı.

 
EtiketlerKılıçdaroğlununAdınıŞehitCenazesindeSöküpAttılarHABERLERFırat Kalkanı Harekatı
HABER YORUMLARI
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Vatandaş

Türk Milleti cHdpyi çoktan sildi attı. cHdp terör destekçisi ve Türkiye düşmanıdır. Nokta!

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Milli

Gordugunuz yerde serefsizin yuzune tukurun

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