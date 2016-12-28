Kılıçdaroğlu'nun adayı FETÖ'den tutuklandı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sevk evrakı üzerinden nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 8'i "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Parti Meclisi'ne giremedi

Tutuklular arasında, meslekten ihraç edilen Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır da bulunuyor. İştar'ın CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne (PM) girmek amacıyla Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için seçimlere katıldığı ancak PM'ye giremediği öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Savaşır'ı Parti Meclisi'ne anahtar listeye koyarak aday göstermiş ancak delegeler tarafından seçilmemişti.

İştar'ın kapatılan Can Erzincan TV'de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan ile katıldığı programda örgüt propagandası yaptığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, İzmir, İstanbul, Manisa ve Adana'da kapatılan Gediz Üniversitesi çalışanlarına yönelik düzenlediği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 33 kişiden 16'sını gözaltına almıştı.

26 Ağustos'ta düzenlenen birinci dalga operasyonda ise 101 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında, üniversitenin kurucu üyelerinden, TMSF'ye devredilen Küçükbay Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay da tutuklanmıştı.