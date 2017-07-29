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Kılıçdaroğlu’nun aday gösterildiği Nobel aslında kimdir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu komik bir şekilde Nobel Barış ödülüne aday gösterildi. Aslında komik bir o kadar da ironik… Neden mi? Nedenini ‘Nobel’i tanıyacağını zaman anlayacaksınız. Buyrun ‘Nobel’ aslında kimmiş!

29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:38
Kılıçdaroğlu’nun aday gösterildiği Nobel aslında kimdir?

Her yıl adına ‘Barış’ ödülü verilen Alfred Bernard Nobel… Bilinen ismiyle ‘Nobel’

Peki, bu ismine ‘Barış ödülleri’ verilen Nobel esasında kimdi?

Alfred Bernard Nobel, 21 Ekim 1833 tarihinde varlıklı bir ailenin çocuğu olarak Stokholm’da dünyaya geldi.

Alfred doğduğunda, babası iflas etmişti, dolayısıyla ailesinin maddi durumu kötüleşti.

Nobel ailesi 1837'de Finlandiya'ya, 1842 yılında ise Sankt Peterburg'a taşındı.

Daha sonra babası Ruslara silah satmaya başladı. Babası aslen İsveçliydi. Nobel 4 dil biliyor sanata ve şiire ilgi duyuyordu. Babasının işini devam ettirebilmek için kimya okudu. O sıralar yeni keşfedilmiş olan nitrogliserini ve onun daha güvenli yok etmeyi sağlamasını kendine görev bildi. 

Yaptığı deneylerde oluşan patlamalarda öz kardeşi dahil 5 kişinin ölümüne sebep oldu ama vazgeçmedi.

Dinamit adını verdiği patlayıcı ve ileride roket teknolojisinde kullanılacak kuru barut başta olmak üzere 350’ye yakın patente sahip oldu.

Yani bugün ki savaşlarda kullanılan roket, mermi gibi bilumum öldürücü aletlerin temelini attı. 

Buluşları insanoğlunun yıkım ve öldürme gücünü artırdı.

Kendine ve çevresine verdiği zararları en üst noktaya taşıdı. Neticede günümüze kadar gelen süreçte belki de 100 milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu.

 

 

Şimdi her yıl dünyanın barışa en çok katkı yaptığı iddia edilen insanlarına barış ödülünü onun adıyla veriyorlar.

Peki, bu sizce de büyük bir çelişki değil mi?

Öldüğünde gazeteler ‘Le marchand de la mort est mort’  yani ‘ölüm taciri öldü’ diye başlık attı.

 

 Kaynak: yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:38
  1. kemal kılıçdaroğlu
  2. nobel
  • Kemal yılmaz Kemal yılmaz 48 dk önce
    SA.Chp nin ne kadar sığ bir siyaset anlayışının olduğunun kanıtlarından bir tanesi.Milli bir anlayış yok, hep çakma fosilleşmiş ithal ideolojilerin kronikleşmiş hastalıklı fikirlerin bu millete dayatmaları.ALLAH islah etsin,birazda akıl fikir versin bunlara.Siyaseten chp hastalıklı bir halalmaya başladı.Umarım K.K nobele aday gösterilir ve kazanır.Bu milletin nazarında nobelin mobelin bir harbi kıymeti yok.Bırakalımda hastalıklı dünyalarında mutlu olsunlar.Chp biraz MİLLİ ol çakma değil. Cumhuriyetin ilk partisini iyice pas payeye cevirdiniz.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 54 dk önce
    Adını NobelÖlümÖdülü, Olarak Değiştirsinler.
  • aliali54 dk önce
    Yakışır vatan hainine
  • TalhaTalha1 sa önce
    Bu donekoglunu 2019 a hazirliyorlar.Tam bir proje bu herif. Reisin karsisina ciksinda gorelim kac kiratmis beyefendi.Bu isler oyle arkadasinin evinde 15 temmuzda millet disarda sehit olurken tras olup tv karsisi da kahve yudumlamaya benzemez.Gonul isi bu oda bu donekoglunda yok....
  • Alacalı Melikşah Alacalı Melikşah 1 sa önce
    Kılıçdaroğluna dürzülüğün vehainliğin nobeli yakışır
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