Kılıçdaroğlu’nun aday gösterildiği Nobel aslında kimdir?

Her yıl adına ‘Barış’ ödülü verilen Alfred Bernard Nobel… Bilinen ismiyle ‘Nobel’

Peki, bu ismine ‘Barış ödülleri’ verilen Nobel esasında kimdi?

Alfred Bernard Nobel, 21 Ekim 1833 tarihinde varlıklı bir ailenin çocuğu olarak Stokholm’da dünyaya geldi.

Alfred doğduğunda, babası iflas etmişti, dolayısıyla ailesinin maddi durumu kötüleşti.

Nobel ailesi 1837'de Finlandiya'ya, 1842 yılında ise Sankt Peterburg'a taşındı.

Daha sonra babası Ruslara silah satmaya başladı. Babası aslen İsveçliydi. Nobel 4 dil biliyor sanata ve şiire ilgi duyuyordu. Babasının işini devam ettirebilmek için kimya okudu. O sıralar yeni keşfedilmiş olan nitrogliserini ve onun daha güvenli yok etmeyi sağlamasını kendine görev bildi.

Yaptığı deneylerde oluşan patlamalarda öz kardeşi dahil 5 kişinin ölümüne sebep oldu ama vazgeçmedi.

Dinamit adını verdiği patlayıcı ve ileride roket teknolojisinde kullanılacak kuru barut başta olmak üzere 350’ye yakın patente sahip oldu.

Yani bugün ki savaşlarda kullanılan roket, mermi gibi bilumum öldürücü aletlerin temelini attı.

Buluşları insanoğlunun yıkım ve öldürme gücünü artırdı.

Kendine ve çevresine verdiği zararları en üst noktaya taşıdı. Neticede günümüze kadar gelen süreçte belki de 100 milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu.

Şimdi her yıl dünyanın barışa en çok katkı yaptığı iddia edilen insanlarına barış ödülünü onun adıyla veriyorlar.

Peki, bu sizce de büyük bir çelişki değil mi?

Öldüğünde gazeteler ‘Le marchand de la mort est mort’ yani ‘ölüm taciri öldü’ diye başlık attı.

Kaynak: yeniakit.com.tr