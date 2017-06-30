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Kılıçdaroğlu'nun 15 gündür kaldığı karavanın içi ilk kez görüntülendi

'Adalet Yürüyüşü'nde 15 gün geride kaldı. Gündüzleri yürüyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, geceleri geçirdiği karavanın içinden ilk fotoğraflar geldi.

30 Haziran 2017 Cuma 18:24
Kılıçdaroğlu'nun 15 gündür kaldığı karavanın içi ilk kez görüntülendi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı sözde 'Adalet Yürüyüşü'nde 15 gün geride kaldı. Bugüne kadar yaklaşık 275 kilometre yol kateden Kılıçdaroğlu, yürüyüşüne bugün Sakarya'da devam ediyor. Gündüzleri yürüyen Kılıçdaroğlu, geceyi yürüyüş güzergahındaki kamp alanlarına park edilen karavanda geçiriyor. Yürüyüş programı ise sıcak havaya göre ayarlanıyor.

MUTFAK, SALON, YATAK ODASI VAR

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, geceleri, partisi tarafından kiralanan karavanda konaklıyor.

Otobüsten dönüştürülen karavanda mutfak, salon bölümü, yatak odası, duş ve tuvalet bulunuyor.

MİSAFİRLERİNİ KARAVANDA AĞIRLIYOR

Yürüyüş güzergahında belirlenen kamp alanlarına park eden karavanda dinlenen Kılıçdaroğlu, akşamları zaman zaman misafirlerini de karavanda ağırlıyor.

YÜRÜYÜŞ PROGRAMI SICAĞA GÖRE AYARLANIYOR

Saat 10.00'da vermiş olduğu ilk molanın ardından saat 10.30'da yürüyüşe devam eden Kılıçdaroğlu, ikinci mola adresi olan Sakarya 2. Organize Saniyii'nin karşısındaki alana ulaştı. Kılıçdaroğlu, burada mola verdi. Molanın ardından Kılıçdaroğlu'nun saat 17.00'de yürümeye devam etmesi planlanıyor. Kılıçdaroğlu, yürüyüş sırasında kendisine destek verenleri alkışlar ile selamladı.

 

 

 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 18:24
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  • vatansevervatansever31 dk önce
    5 yildizli yuruyus..acaba diger yuruyenler nerde kaliyor??araba,motel,,cadiri? Herkesin karavani yok ki? adalet nerde kardesim?????????
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