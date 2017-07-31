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Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştıran soru!

Aydın Doğan'ın garsonu olarak bilinen Ahmet Hakan, CHP'li belediyelerin emlak vergilerinde yüzde 600 oranında artış yaptığını yazdı ve 'Kemal Bey, CHP'li belediyelere karşı da yürüyecek mi?' sorusunu sordu.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:10
Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştıran soru!

CHP'li Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer belediyelerinin emlak vergilerinde yüzde 600 oranında artış yapması Aydın Doğan'ın garsonu Ahmet Hakan'ın bile gündemine girdi.

Vatandaşın parasını verip satın aldığı evler için kira kadar vergi ödediğine dikkat çeken Hakan, 'Vatandaş öfkeli, kızgın ve de hızlı... Şimdiden İstanbul İdare Mahkemesi'ne binlerce dava açılmış.' ifadesini kullandı.
 
CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a görev verildiği ancak somut bir adım atılmadığını da yazan Hakan, 'Kemal Bey, CHP'li belediyelere karşı da yürüyecek mi?' diye sordu. 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:10
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Ahmet Hakan Coşkun
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