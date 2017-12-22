İşte karşınızda sakallı Kemal

Gazeteci Makbule Cengiz'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek hazırladığı kitapta Kılıçdaroğlu’nun gençlik fotoğrafları da yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarında sakallı halleri ve 'solcu bıyığı' denilen bıyık tarzı dikkat çekti.

İşte karşınızda genç Kemal;