İşte karşınızda sakallı Kemal
FETÖ’nün kaset kumpasıyla CHP’nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu’nun gençlik fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı.22 Aralık 2017 Cuma 17:11
Gazeteci Makbule Cengiz'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek hazırladığı kitapta Kılıçdaroğlu’nun gençlik fotoğrafları da yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarında sakallı halleri ve 'solcu bıyığı' denilen bıyık tarzı dikkat çekti.
İşte karşınızda genç Kemal;
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Objektif23 sa önce Orhonherkesikendingibibiritsaniyorsunsenigidigodoş...seni....içseni Hamaneygavuru....1 gün önce Ozonokuz...üzrrinealmiişsin....senigidiyahudiitiseni... h1 gün önce Resmen işidci takiyyeye bak TAKİYYENİN BABASI K.Kİran ile dini bağlantıları var zaten erdem eren iran yanlısı ,bence abd ab de işin içinde YANİ BUNLARIN ALAYI BERABER BİZ MÜSLÜMAN TÜRK HALKINA DÜŞMAN Ozan1 gün önce Diger Kemalleri bilmem ama Mustafa Kemal Musluman kalmani sagladi yoksa bi ermeni veya rum olabilirdin simdi Orhan1 gün önce Belkide sende Rum olabilirsin..biliyorsun onlarda asaglik insanlar ermeni ve yahudiler gibi Ertuğrul 1 gün önce Neden yayınladınız ki gereksiz. Erdogan 1 gün önce Şimpanse mi ne. Bunun neresine aşık olmus. Tipinde meymenet yokki. KILadyo1 gün önce Arda'nın imanı var, Bunda oda yok Chpbirihanetşebekesidir...1 gün önce Tambir ..... benziyor... Mehmet1 gün önce Tipi kest yaa. Şekilsiz ....