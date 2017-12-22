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İşte karşınızda sakallı Kemal

FETÖ’nün kaset kumpasıyla CHP’nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu’nun gençlik fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı.

22 Aralık 2017 Cuma 17:11
İşte karşınızda sakallı Kemal

Gazeteci Makbule Cengiz'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek hazırladığı kitapta Kılıçdaroğlu’nun gençlik fotoğrafları da yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarında sakallı halleri ve 'solcu bıyığı' denilen bıyık tarzı dikkat çekti.

İşte karşınızda genç Kemal;

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 17:11
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. CHP
  • ObjektifObjektif23 sa önce
    Orhonherkesikendingibibiritsaniyorsunsenigidigodoş...seni....içseni
  • Hamaneygavuru....Hamaneygavuru....1 gün önce
    Ozonokuz...üzrrinealmiişsin....senigidiyahudiitiseni...
  • hh1 gün önce
    Resmen işidci takiyyeye bak TAKİYYENİN BABASI K.Kİran ile dini bağlantıları var zaten erdem eren iran yanlısı ,bence abd ab de işin içinde YANİ BUNLARIN ALAYI BERABER BİZ MÜSLÜMAN TÜRK HALKINA DÜŞMAN
  • OzanOzan1 gün önce
    Diger Kemalleri bilmem ama Mustafa Kemal Musluman kalmani sagladi yoksa bi ermeni veya rum olabilirdin simdi
  • OrhanOrhan1 gün önce
    Belkide sende Rum olabilirsin..biliyorsun onlarda asaglik insanlar ermeni ve yahudiler gibi
  • Ertuğrul Ertuğrul 1 gün önce
    Neden yayınladınız ki gereksiz.
  • Erdogan Erdogan 1 gün önce
    Şimpanse mi ne. Bunun neresine aşık olmus. Tipinde meymenet yokki.
  • KILadyoKILadyo1 gün önce
    Arda'nın imanı var, Bunda oda yok
  • Chpbirihanetşebekesidir...Chpbirihanetşebekesidir...1 gün önce
    Tambir ..... benziyor...
  • MehmetMehmet1 gün önce
    Tipi kest yaa. Şekilsiz ....
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