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Kılıçdaroğlu'nu fena sıkıştırdı! Yozgatlı vatandaşın sorusu kızdırdı

Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta bir köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bu sırada bir vatandaşın 'yürüyüşte yanında kimler vardı' sorusu Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 22:57
Kılıçdaroğlu'nu fena sıkıştırdı! Yozgatlı vatandaşın sorusu kızdırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde bir köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet etti.

"HER ŞEY VAR, NAMUSLU SİYASETÇİ EKSİK"

Kılıçdaroğlu, siyasetten ve ekonomiden bahsederken, "Toprak var mı? Daha fazlası var. İnsan var mı? Daha fazlası var. Güneş var mı? Daha fazlası var. Su var mı? Daha fazlası var. Eksik olan ne? Namuslu siyasetçi" ifadelerini kullanınca bir vatandaştan Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken bir soru geldi.

VATANDAŞ: ANKARA'DAN İSTANBUL'A KİMLERLE YÜRÜDÜN?

Yozgatlı vatandaş Kılıçdaroğlu'na, "acaba sizin partinizde namuslu siyaset nasıl oluyor bir anlatsanız, Ankara'dan İstanbul'a kol kola yürürken namuslu mu olunuyor? Kimlerle yürüdün?" sorusunu sordu.

Kılıçdaroğlu bu soru üzerine bir süre durakladıktan sonra şöyle konuştu:

Ankara'dan İstanbul'a adalet için yürüdüm. Kimlerle yürüdüm? Hiçbir partinin bayrağı yok, sadece Türk bayrağı var. Her partiden insan vardı. Bir milyonun üstünde insan vardı. O insanların içinde, o insanlar nedir, kimdir ben gidip hepsinin kimliğine nereden bakayım. Ben en öndeyim. Elimde adaletin levhası var, yanımda, sağımda, solumda, arkamda Türk bayrağı var. Kiminle yürüyorum? Bu memleketin insanıyla yürüyorum. Kim adalete inanıyorsa kim adaletten, haktan, hukuktan yanaysa kim insandan yanaysa kim alın terinden yanaysa kim bayrağından vatanından milletinden yanaysa gelsin yürüyelim. Ben insanları ayırmam."

VATANDAŞ: PKK'NIN TEMSİLCİLERİ DE ORADAYDI

Vatandaşın, yürüyüşte terör örgütüne destek verenlerin de olduğunu söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yşöyle devam etti:

KILIÇDAROĞLU: PKK BANA SALDIRDI

"Terör örgütü, Türkiye'de Karadeniz'de hangi partiye saldırdı, hangi siyasi partinin liderine? Demek ki teröre karşıyız değil mi, demek ki PKK'yı lanetliyoruz değil mi, demek ki şehitlerimize sahip çıkıyoruz değil mi? Ben PKK'nın saldırısına uğrayacağım, PKK'nın saldırısında kurşunlarla saldırıya uğrayacağım, bu tür eleştirileri doğru ve samimi bulmuyorum. Bütün provakasyonlara karşı çıkacağız. Ben bu ülkede, bu ülkeye hizmet eden, bu ülkede çalışan, bayrağına saygılı olan hiçbir ayrım yapmıyorum insanına saygılı olan, vatanına saygılı olan her vatandaşımın başımın üstünde yeri var. Hangi partiye mensup olursa olsun. Tek ölçüm budur, bayrağına saygılı olacak, vatanına saygılı olacak, insanına saygılı olacak."

KILIÇDAROĞLU KİMLERLE YÜRÜMÜŞTÜ?

Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşü sırasında Kılıçdaroğlu'nun yanında FETÖ tutuklularının ailelerinin yanısıra HDP'nin öne çıkan isimleri de yer almıştı.

Özellikle Kılıçdaroğlu'nun HDP'lilerle yanyana yürüdüğü sıralarda yoldan geçen vatandaşlar büyük tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu görüntüleri günlerce tartışılmıştı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 22:57
  1. Yürüyüş
  2. Kılıçdaroğlu
  3. Yozgat
  4. İç Politika Haberleri
  • ali telliali telli1 sa önce
    kilictarogli yalan soylir.her zaman oldugu gibi.
  • ali telliali telli1 sa önce
    kilictarogli yalan soylir.her zaman oldugu gibi.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Eksik Olan Ne? NamusluSiyasetçi Derken, Kendinden Bahsetmiş. Çok Doğru Söylemiş. O Namus, Sizde Yok.
  • KütahyalıKütahyalı1 sa önce
    HELAL OLSUN SANA.İSTE DOBRA VATANDAŞ,GERÇEKLERİ KE-MALİN YÜZÜNE HAYKIRAN DUYARLI VATANDAŞ.FAKAT KE-MAL HER ZAMAN Kİ GİBİ KAYPAK KAÇAMAK CEVAP VERMİŞ.ZATEN NE ZAMAN DOĞRU KONUŞTU Kİ.
  • NetNet1 sa önce
    Herkesle yürüyebiliyorsan .ozaan neyin kimin için adalet istiyorsun.kanunları beğenmiyorsan ki (benim beğenmem mümkün degil).buyrun değiştirin..oda olmaz diyorsun.demek koltuk sevdası böyle bir şey.ne oraya ne buraya.döner koltukta dön babam dön.Nokta.
  • AYücelAYücel1 sa önce
    CHP bugüne kadar hangi hizmetleri yaptı. Memlekete ne kazandırdı? diye ikinci bir soru daha sorulsa idi, Kılıçdaroğlu ne cevap verirdi acaba?
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi1 sa önce
    Kilictar oglu dogru söylemis namuslu siyasetci eksik diye kendinden bahsetmis namuslu muhalefet yok diye hakkaten kilictar oglu pes dodrusu
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Bolgeye gore renk degistirmis...yarin g.doguya giderse "arkadaslar" olur..
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