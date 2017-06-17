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Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Madem o kadar cesursun...

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, sözde adalet yürüyüşü başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak bir açıklamada bulundu.

17 Haziran 2017 Cumartesi 13:20
Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Madem o kadar cesursun...

YENİAKİT.COM.TR - AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, sözde adalet yürüyüşü başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından sözde adalet yürüyüşünü değerlendiren Metiner, Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine saklanmasına atıfta bulundu.

MADEM O KADAR CESURSUN…

Metiner, Twitter’dan yayınladığı mesajında Kılıçdaroğlu’na “Kemal Bey; madem "dikta rejimi"ne meydan okuyacak kadar cesursun, niye 15 Temmuz'da tankların üstüne yürümedin? Niçin sığınacak ev aradın?” diye sordu. Kılıçdaroğlu’nun bu sözlere cevap verip vermeyeceği merak konusu oldu.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 13:20
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Mehmet Metiner
  3. CHP
  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Hainler ajanlar kendi menfaatleri için devletin sırlarını satıp onlara arka çıkanlara baskı yapmak adalettir. Adalet pankartini taşımakla adalet gelmez. Devletin milletin yaninda dumak koruyup kollamaktir adalet.
  • HüseyinHüseyin12 sa önce
    Asıl darbe CHP ye yapılmış CHP farkında değil ler kk koymuşlar başına uyan uyan CHP CHP haksız kalanlara uyarı
  • BulmacaBulmaca12 sa önce
    Keçi' nin "Ke" si, Maltepe' nin "Mal" ı..
  • CİHANGİR SELÇUK OSMANLI CİHANGİR SELÇUK OSMANLI 13 sa önce
    ALLAH'IM,bu PUSULASINI50 YILDIR ŞAŞIRDIGIANLAŞILANBÜTÜN REZİLLİKVE İFSAD İŞLERİNİN.. ŞEYTANİKARAGAHIOLANFETÖİSTLERİNBELASIN VER ,BU İSLÂMA VE BU ALEM-İ ISLAMAVE TURKIYE'MİZEİHANET EDENTASMALI CIA-PENTAGON-VATİKAN KUKLALARININBELASINIVERYÜCÈ ALLAH'IM.AMİN !..AMİN !..AMİN !...
  • Adam gibi adamAdam gibi adam13 sa önce
    Yav bırakın şuiti be!!kendini adam sanır yoksa...
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