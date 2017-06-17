Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Madem o kadar cesursun...

YENİAKİT.COM.TR - AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, sözde adalet yürüyüşü başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından sözde adalet yürüyüşünü değerlendiren Metiner, Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine saklanmasına atıfta bulundu.

MADEM O KADAR CESURSUN…

Metiner, Twitter’dan yayınladığı mesajında Kılıçdaroğlu’na “Kemal Bey; madem "dikta rejimi"ne meydan okuyacak kadar cesursun, niye 15 Temmuz'da tankların üstüne yürümedin? Niçin sığınacak ev aradın?” diye sordu. Kılıçdaroğlu’nun bu sözlere cevap verip vermeyeceği merak konusu oldu.