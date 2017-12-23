Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım

Bir dizi programlara katılmak üzere Kocaeli’ne gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Gölcük ilçesinde STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Burada konuşma yapmayı ihmal etmeyen CHP Genel Başkanı, konuşmasının bir bölümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'yerlilik ve millilik'eleştirisinde bulunan Kılıçdaroğlu, ayrıca Yunanistan Savunma Bakanı ile girdikleri diyaloğa da değindi.

Kendisine "Adaları gel de geri al" diyen Yunan bakana Kılıçdaroğlu, "Ege adalarının 18’ini işgal etti. Dile getiriyorum. Yunanistan Savunma Bakanı bana 'gel de al' diyor. 2019'da geleceğim. O adaların tamamını alacağım" dedi.