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Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım

Kocaeli'nde konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ege adalarını işgal ettiğini söyledi ve "2019'da o adaları geri alacağım" dedi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 15:03
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım

Bir dizi programlara katılmak üzere Kocaeli’ne gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Gölcük ilçesinde STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Burada konuşma yapmayı ihmal etmeyen CHP Genel Başkanı, konuşmasının bir bölümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'yerlilik ve millilik'eleştirisinde bulunan Kılıçdaroğlu, ayrıca Yunanistan Savunma Bakanı ile girdikleri diyaloğa da değindi.

Kendisine "Adaları gel de geri al" diyen Yunan bakana Kılıçdaroğlu, "Ege adalarının 18’ini işgal etti. Dile getiriyorum. Yunanistan Savunma Bakanı bana 'gel de al' diyor. 2019'da geleceğim. O adaların tamamını alacağım" dedi.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 15:03
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. CHp
  3. CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Yunanistan
  5. Ege Adaları
  6. 18 ada
  7. Recep Tayyip Erdoğan
  • cemaleddincemaleddin21 dk önce
    Ya bu ... inanmayin. Tankin üzerine bile cikamadi. Yusuf - yusuf eder. Bunda tavshan kadar yürek yok.Olsa kendisini kullandirmaz. Demir den korktugundan hava alanindaki manavralar tiyatro.
  • vatandasvatandas25 dk önce
    askerin savas senaryosu diyerek darbe seminerleri yaptigi o seminerlerde yunanla it dalasi yapmak gibi senaryolarin oldugunu varsayarsak chp yunana siyasi satasmapirovakasyon yaparak cumhurbaskanina ulasip alasagi etmeyi pilanliyor rusla ucak kirizi olmadi yunanla bahsettigi adalari veren chp imzali hukumetlerdi bos dagi dasi verin gitsin
  • KaraoğlanKaraoğlan1 sa önce
    Yunanistan bayrağı çekilen Aydın'ın açıklarındaki Marathi Adası'nın 1933'te CHP tarafından Milletler Cemiyeti'ne Türk adası olarak ve ismen tescil ettirildiği belgelendi
  • KaraoğlanKaraoğlan1 sa önce
    Yunanistan bayrağı çekilen Aydın'ın açıklarındaki Marathi Adası'nın 1933'te CHP tarafından Milletler Cemiyeti'ne Türk adası olarak ve ismen tescil ettirildiği belgelendi
  • SerhatSerhat1 sa önce
    Yasin B. Tam da bu yazdığın nokta önemli.Sonuna kadar destek.
  • tamircitamirci2 sa önce
    MADDE 15 — Türkiye zirdetadat olunan adalar üzerindekibilcümle hukuk ve müstenidatmdanitalya lehine feragat eder.Elyevm Italyanın tahtı işgalindebulunan Astampalya [Astropalia]Rodos [ Rhodes ], Kalki [ Carki ]Skarpanto, Kazos [ Gasso ] , Piskopis [ Tilos ], Misiros [ Misyros ]Kalimnos [ Kalymnos ] , Leros ,Patmos .Lipsos ( Lipso ] , Sombeki[ Simi] ve lstanköy[ [ Kos ]adaları ile bunların tevabiindenolan adacıklar ve Meis [üastellorizo] adası [2 numaralı haritayamüracaat. ]LOZAN anlaşması.Yapanlar belli alabilirse alsın...Boru boru atmak kolay...
  • SonnoktaSonnokta2 sa önce
    12 Adayı “Lozan’da verdiğimiz” söylenir. Doğrudur, Lozan’da verdik ama 24 Temmuz 1923’teki Lozan Anlaşması ile değil, İtalya ile 1912’de imzalamak zorunda kaldığımız “ilk” Lozan Anlaşması ile... Lozan’ın sahil semti Ouchy’de, 15 Ekim 1912’de imzaladığımız bu metin tarihlerimizde “Uşi Anlaşması” diye geçer ise de resmî adı “Lozan Anlaşması”dır, hattâ 1930’lu senelere kadar “Birinci Lozan” denmiştir. Üstelik bu ilk “Lozan”ın aslı, Osmanlı Arşivleri’nin “Muahedeler” tasnifindeki 418 ve 419 numaralı dosyalarda muhafaza edilmektedir ama kimse gidip bakmaz ve esip gürlemeye meraklı nefret tarihçilerimiz de bir değil, iki Lozan Anlaşması olduğundan bîhaber kaldıkları için uydurur da uydururlar
  • MehmetMehmet2 sa önce
    Osmanlı zamanında 1912 yılında acta bir tarih oku....osmanlinin verdiği adaları lozanda alamadık diye chp yi inönüye suçlayamazsınız....gokceada ve bozcaada alındı oralarda elimizden gitmişti...ac bi sevr ant ve haritasını kimler nereleri kime peşkeş çekmişler tabi okursan...
  • demirdemir2 sa önce
    tam buldun ikinizde aynı akıldasınız türübünlere oynuyorsunuz hani tankın üstüne cıkıyordun bizmi yanlış anladık oyoncak tankın üzerine mi demiştin
  • MehmetMehmet2 sa önce
    Tabi ülkeyi kılıçdaroğlu yönetiyorya gitsin alsın...yunan savunma bakanı resmen Turkiyeye meydan okuyor gel de al burdayiz diyor buna ses çıkarmayan göz yuman hükümete sesiniz yok gelip alırız diyenlere mi lafınız var el insafff....suleymansah türbesini alıp kacarkende büyük bir operasyon yaptık diyenleri alkışladınız....sizlere diyecek laf yok ....
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