Kılıçdaroğlu'ndan Yıldırım'ı güldüren sözler!

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Anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu'nda sürüyor.

İkinci gün oturumda, teklifin birinci ve ikinci maddeleri kabul edildi...

Zaman zaman gergin anların yaşandığı görüşmelerin ikinci gün mesaisine ise sıcak görüntüler damga vurdu.

Muhalefet kulisini ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile çay içti sohbet etti.

Anayasa değişiklik teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndaki 2. gün mesaisi yaklaşık 13 saat sürdü.

Oylamalar için Meclis'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeni ile parlamento muhabirleri derneğini ziyaret etti.

Anayasa değişiklik teklifine ilişkin süreci değerlendirdi.

Başbakan maddelerin oylamalarına yönelik bir endişesinin olmadığını söyledi.

Görüşmelerin seyrini de olumlu olarak niteledi.

Başbakan daha sonra sürpriz bir şekilde muhalefet kulisine gitti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaştı.

İkili, çay eşliğinde bir süre sohbet etti.

Sohbet sırasında CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun "teklifi geri çekseniz ne kadar güzel olur" sözlerini Başbakan Yıldırım gülerek karşıladı.

İkili arasındaki sohbete daha sonra MHP'li Ekmelettin İhsanoğlu da katıldı.

Meclis Genel Kurulu'nda yapılan ilk tur oylamada teklifin birinci maddesi 132 ret oyuna karşı, 347 oyla kabul edildi.

Birinci madde, mahkemelerin niteliğine tarafsızlık ilkesinin eklenmesini öngörüyor.

Teklifin ikinci maddesi ise 343 "evet" oyuyla kabul edildi... Buna karşın 133 hayır oyu çıktı. İkinci madde ile milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılıyor.

Oylaması yapılan ilk iki maddede 330 referandum sınırını aşmış oldu.

Genel kurul bugün 14 te teklifin üçüncü maddesi olan seçilme yaşının 25'ten 18'e düşüren maddesini görüşmek üzere yeniden toplanacak...

Kaynak: Ahaber