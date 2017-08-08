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Kılıçdaroğlu'ndan 'Yarın seçim olacakmış gibi çalışın' talimatı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, 'Yarın seçim olacakmış gibi çalışın' talimatı verdiği öğrenildi.

08 Ağustos 2017 Salı 23:05
Kılıçdaroğlu'ndan 'Yarın seçim olacakmış gibi çalışın' talimatı

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, "Yarın seçim olacakmış gibi çalışın" talimatı verdiği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Bilkent Otel'de Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Türkiye'deki siyasal durum ve yerel yönetimlerin çalışmaları değerlendirildi.

Kılıçdaroğlu'na çalışmaları hakkında bilgi veren başkanlar, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine İstanbul'a gerçekleştirilen 25 günlük yürüyüşün halk tabanındaki yansımalarını iletti.

Belediye başkanlarının görüş ve önerilerini dinleyen Kılıçdaroğlu, başkanlardan halkın içinde olup, ev ziyaretleri yapmalarını istedi.

Belediyelerin "çözüm odaklı" çalışması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, yakın bir zamanda çok daha yoğun bir sürüce girileceğini belirterek, 2019'da yapılacak seçimlere işaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarına "Yarın seçim olacakmış gibi çalışın." dediği öğrenildi.

Toplantıda ayrıca yerel yönetimlerin enerji politikaları da değerlendirildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 23:05
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  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. Kemal Kılıç
  7. Enis Berberoğlu
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