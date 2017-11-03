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Kılıçdaroğlu'ndan tuhaf açıklama: Boğazımızdan aşağı kul hakkı inmedi

Kılıçdaroğlu, Uzunköprü Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışı ile temel atma törenine katıldı.

03 Kasım 2017 Cuma 15:42
Kılıçdaroğlu'ndan tuhaf açıklama: Boğazımızdan aşağı kul hakkı inmedi

Kılıçdaroğlu, Uzunköprü Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışı ile temel atma törenine katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de, Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksinin açılışında yaptığı konuşmada, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı görev yapma heyecanından dolayı tebrik etti.

Belediye başkanlarını iki konuda uyaran Kılıçdaroğu, "Her belediye başkanıma söylediğim gibi seçileceksiniz güzel, halk oy verdi, geldiğiniz belediye başkanlığı koltuğuna oturdunuz. Ama iki şeyi ihmal etmeyeceksiniz. Bir, her kuruşun hesabını halka vereceksiniz. İki, oy versin vermesin hiçbir ayırım yapmadan halka hizmet edeceksiniz. Bu bizim şiarımızdır. Bu bizim sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızdır. Bu bizim insana yaklaşımımızdır. A partisinden olur B partisinden olur. Hizmeti bütün Keşanlılara götüreceğim, tüm Keşanlıları kucaklayacağım.' Bu felsefe bütün belediye başkanları için geçerlidir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Belediyeleri ben seçmem, siz seçersiniz, oyu siz verirsiniz. Belediye başkanına siz oy verdiğiniz sürece ve arkasında durduğunuz sürece hepimiz saygı duyarız. Diyorlar ki 'belediye başkanlarını istifa ettirdik.' Ankara'daki beyler... Bilmiyoruz niye istifa ettirdiler? Geçen gün bu zat demiş ki, 'Efendim biz yaptık şimdi sıra CHP'ye geldi. CHP'de istifa ettirsin. Niye istifa ettireceğiz. Hangi gerekçeyle istifa ettireceğiz. Efendim istifa ettirmezlerse İçişleri Bakanlığını harekete geçireceklermiş. Geçirmezsen adam değilsin. Geçir kardeşim. Bizim belediyelerde günün 24 saatinde müfettiş var zaten, istediğini denetlesin. Çok şükür boğazımızdan aşağı kul hakkı inmedi. Bizde dolar merakı yok zaten. Çok zor şartlarda bizim belediye başkanları görev yapıyor. Hükümetin baskısı var. İstediği kadar baskı yapsınlar. Halka hizmet etmekten bizi asla hiç kimse döndüremez. Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle iktidar olduğumuzda yandaştan alıp halka vereceğiz. Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız."

Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından, CHP Edirne Milletvekilleri Erdin Bircan ve Okan Gaytancıoğlu, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Faik Öztrak ve Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, ilçe belediye başkanları ve belediye meclis üyeleriyle kompleksin açılışını gerçekleştirdi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 15:42
  1. CHP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  • kemalkemal1 sa önce
    Doğru bu sebeple SGK battı değil mi ? Genel müdürüm... 1 tl lik aşı 10 tl ye alınırken 9 tl nereye gitti sormazlarmı ? genel müdürüm.
  • kutatgukutatgu1 sa önce
    neyi tuhaf geldi kul hakkımı ...sizlerde öyle kavramların değeri olmadığı için tuhaf gelmiştir...
  • yücelyücel1 sa önce
    Of Allah ım of bu komedyen yine mi sahneye çıktı
  • AdaletAdalet1 sa önce
    Kul hakki mi tuhaf geldi

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