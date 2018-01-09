Kılıçdaroğlu'ndan taşeron eleştirisi: Çifte standart var

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının satır başları şöyle:

Siyasetçi kendisini değil, toplumu, kendi insanını düşünür. Türkiye’nin gündeminde taşeron işçilik diye bir şey yoktu. 1 milyonu aşkın insan köle düzeninde çalıştırılıyordu. Bunları ilk kez Türkiye’nin gündemine biz taşıdık. Sonunda parlamentoya kanun getirmek yerine KHK ile çözmek istediler ama sorunu çözemediler. Haksızlık yaptılar, çifte standart yaptılar. 'Sizi kadroya alıyoruz ama kadrolu işçilerle aynı haklara sahip olamayacaksınız' dediler.

Önümüzde 2019 var. 2019’da yetkilendir sen de diğer işçiler gibi toplu sözleşme hakkından yararlanacaksın, kuruşu kuruşuna aynı haklardan yararlanacaksın.



Bir ayrımcılık daha yaptılar, bir kısmını kadroya aldılar 50 bin işçiye kadro vermiyorlar. Ankara’daki beylerin keyfi öyle istemiş. Biz ne diyoruz: Kim olursa olsun biz ona sözümüz söz sonuna kadar kadroyu vereceğiz hiçbir ayrımcılık yapmadan.