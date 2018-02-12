Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu'ndan skandal karar! Rezidansa karşılık...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yeni MYK'sına adı 'rezidans skandalı'yla gündemden düşmeyen Gemze Akkuş İlgezdi'yi aldı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 11:09
Kılıçdaroğlu'ndan skandal karar! Rezidansa karşılık...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kısa bir süre önce görevinden uzaklaştırılan eski Ateşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin 'rezidans kraliçesi' olarak bilinen eşi Gamze Akkuş İlgezdi'yi Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak belirledi.

REZİDANSA KARŞILIK GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI MI?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'nun da adının karıştığı 'rezidans skandalı'nın ardından Gemze Akkuş İlgezdi'nin CHP'de Genel Başkan Yardımcısı olması 'bu neyin karşılığı?' sorusunun sorulmasına neden oldu. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin sahibi olduğu rezidanstan bedava sayılacak bir fiyatta daire alan Kılıçdaroğlu'nun kızı, söz konusu yolsuzluk skandalının patlasının ardından zor durumda kalmıştı.

Bu da Zeynep’in rezidansı

Yeniakit.com.tr

 

 

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 11:09
  1. Ateşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi
  2. Gamze Akkuş İlgezdi
  3. rezidans kraliçesi
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • FikretFikret1 sa önce
    Biri şerefsiz mi dedi?Aynaya bakarak konuştuğu kesin.
  • VolkanVolkan1 sa önce
    Samil dag: ya yalan degilse?serefsiz sen oluyon bu durumda...
  • ihsihs1 sa önce
    CHP=CHP başka bir tanıma gerek yok.
  • Şamil DagŞamil Dag1 sa önce
    İşiniz güçünüzyalan dolan, Kılıctarogluekibinidegiştirmek için sizden izinmialacak. Şerefsizlikyapmayın
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Alvaro Negredo şokta! Bundan sonra...
  1. Alvaro Negredo şokta! Bundan sonra...
  2. 'Kaç yaşına geldin, artık yapma'
  3. KDV’de reform yolda
  4. Volkan Demirel'den flaş küfür..
  5. İşte Nasri'nin yeni takımı!
  6. Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle..
  7. Ahmet Çakar çılgına döndü! 'TFF, yan..
  8. Fransa'da araçta telefon kullanma..
  9. Hugo Rodallega resmen açıkladı!..
  10. TMSF'den bankada parası olanlara..
  11. 5 terörist teslim oldu!
  12. Yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'dan..
  13. Afrin operasyonunda son durum
  14. Soyağacı sorgulama ne zaman açılacak?
  15. Mercedes-AMG GT4 Cenevre'de sahneye..
  16. Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa..
  17. Destanları yazılan şehir: Kerkük
  18. Vücut geliştirme şampiyonu tartıştığı..
  19. Kilosu 4 bin 500 lira! Tamamı satıldı...
  20. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye rest! 'Ya..
Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
Dokuzu da yan yana defnedildi
Dokuzu da yan yana defnedildi
HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"
İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!
Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!
Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil