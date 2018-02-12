Kılıçdaroğlu'ndan skandal karar! Rezidansa karşılık...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kısa bir süre önce görevinden uzaklaştırılan eski Ateşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin 'rezidans kraliçesi' olarak bilinen eşi Gamze Akkuş İlgezdi'yi Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak belirledi.

REZİDANSA KARŞILIK GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI MI?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'nun da adının karıştığı 'rezidans skandalı'nın ardından Gemze Akkuş İlgezdi'nin CHP'de Genel Başkan Yardımcısı olması 'bu neyin karşılığı?' sorusunun sorulmasına neden oldu. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin sahibi olduğu rezidanstan bedava sayılacak bir fiyatta daire alan Kılıçdaroğlu'nun kızı, söz konusu yolsuzluk skandalının patlasının ardından zor durumda kalmıştı.

Bu da Zeynep’in rezidansı

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