% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Kılıçdaroğlu’ndan skandal açıklama… Yüzde 51,3’lük ‘ evet’i tanımadığını dile getirdi!

Referandum sonuçları resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 51,3 evet, yüzde 48,6’lık oy oranı ile sonuçlandı. ‘Evet’çileri ‘Hukuk dışı’ olarak tanımlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sonuçların ‘Uzlaşı olmadığını’ savunarak ‘uzlaşalım’ dedi.

Eklenme: 16 Nisan 2017, 23:10

CHP referandum sonuçlarını sindiremedi. Resmi olmayan sonuçlar sonrasında kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu skandal bir açıklamada bulundu.

‘Evet’çiler hukukun dışına çıkğını’ savunan Kılıçdaroğlu ‘Ancak biz hukukun dışına çıkmadık. Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı. Bu değişiklik bir toplumsal uzlaşma olma niteliğini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Bu önümüzde dururken siyaset kurumuna bir görev düşüyor. Anayasayı toplumsal uzlaşı konumuna getirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

 

 
Etiketlerchpkemal kılıçdaroğlu
HABER YORUMLARI
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Muhammed Emin

Mustafa , % 50 hayır dedi diyorsun ama% 50 de evet dedi.Nasıl yani evet diyenlerin bu ülkede bir hükmü yok diyorsun.Önemli olan % 48 diyen Hayır kesimi yani.Onlar hayır dedi diye bu başkanlık sistemi yürürlüğe girmemeli öyle mi.Sizin demokrasi anlayışınız bu iste.% 50.001bile olsa sonuç yeterlidir.

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hay bin gunduz

oğlum bak git!

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Gayserili

Tarih kazanani yazar

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arif

15 senedir hazmetmeyi öğrenemediniz ama millet size öğretiyor yavaş yavaş öğreneceksiniz ya da defolup tasmalarınızın olduğu yerlere gidin!!

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haan han

senmi aldın biz enbüyük darbeyi (mahmut paşa) olan mhp den yedik millet in aslı yakında ne hata yaptığını anlayacak.bu ülkede sayınız adediiz belli.batı mdyasını okuyan o mhp liler ne kadar çakma birer milliyetçi olduklarını görecekledir

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Mustafa

7 seçim kaybetti​ hala konuşuyor... Senin suçun yok k.k asıl suç bütün yanlışlarına ve yalanlarına ragmen peşinden gelen koyunlarda ve onlari süren comarlarda...

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Hakan öztürk

La olm kemal ne uzlasısı ak parti 60 maddeyi madem beraber kabul ettik gecirelim yasalassın dediğinde neredeydin yürü git lan

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isüzgen

ulen densiz herif İngiliz ab den Q le çıkmadımı

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Yusuff

La bi git artik.,.

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zafer

mhp bayburt ben de koyluyum koyde kac tane adam var topu topu 50-100 oda cogu koyde olmaz hepinizin hayir vermesi hayir cikacagi anlami tasimaz sen galiba nufusa koydeki okuz koyun tavuklarida sayiyorsun eger sen onlari sayiyorsan asil sen yolsuzluk yapmissin

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cccihaddd

Uzlasalim ha elinde ne var 9 yenilgi, Bende 9 galibiyet hadi şimdi toz ol veuzlasalim

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Seyyar Logar Kapakçısı

Kılıçtaroğlu bende seni tanımıyorum. SKK (SGK) yı hatırlatıyım sana SSK (SGK) yı batıran ülkenin içine eder. Kim bu SSK (SGK) yı batıran müdür. Savaş Ayın programında gördüm tıpkı sana benziyordu yalanı aynı palavrası aynı. Geçi orada bu kadar konuşamıyordu o müdür acep neden.

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e

artık İSTİFA etme vakti...bunu da CHP nin bir başarısı olarak göstermeye kalkar ve tabanına bunu büyük bir başarıymış gibi kabullenirse...kısaca -eh yuh yani...

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evettt

kanunu hice sayarak secimlere golge dusmesine neden olunmustur men dakka dukka

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Şener

Uzlaştığın 60 maddeden mi bahsediyorsun? O geçti be. Sen nostaljiyi bırak, bugüne gel. Referandum bitti.

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GüneyDoğulu

Kılıçdaroğlukim oluyor. CHP ve şürakası halkın EVET oylarıyla tarihe tam gömülďü. Bu adam Rus çarlarınida gectı. Yenille yenile suratta kalmadı.

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gokhan

Abi Cumahurbaskani ,Cumhuriyet tarihinde ilk kez parti lideri gibi davranip,devletin butun imkanlarini kullandi.terbiyesizlik burdan geliyor.Devlet bu adamlarin babasinin mali mi? Hangi devlette bunlar yapiliyor.Gittikleri yerlerde yemek dahitip,oy itedilerevet mi evet..koyun sureleri?

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Onur yalçın

Sayin Kilictaroglu madem 80 milyonun anayasasi olmali diyorsun ben Cumhuriyet rehimine karşıyım gönlümü yap lütfen. Yahu sen ne tarih, coğrafya, siyaset bilimi bilimi bilmez adamsin Türkiye Cumhuriyetinde hangi anayasa senin dediğin gibi hazırlanmis, ulan darbe anayasasi şu an hala devrede.Bu ülkede Cumhuriyet 5 kişilik masada kabul edildi. Neden uzlaşı demiyorsunuz.Sizin için uzlaşı kemalistlerin kararıdır. İnsanlar başörtüsüyle gezemezken uzlaşı mi vardı. İnsanlar namaz kılamazkem uzlaşı mı vardı. Bu ülkede uzlaşı kelimesini ağzınıza alıp kirletmeyin. Barcelona-Real Madrid maçı 1-0 bittiğinde real madrid diyor ki bu önemli maç 3-0 biterse ancak yenildiğimizi kabul ederiz.DÜDÜK ÇALDI KAYBETTİNİZ HER SEÇİMDEN SONRASİZİ İTİRAZ EDERKEN GÖRMEKTEN BIKTIK. UZLAŞIN ARTIK Şİ YENİLGİYLE...

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Fasülye

Seni kim tanır lan?

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ali

Hoşt.

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atif

yuzde 51 hayir çiksaydi boyle konuacakmiydin kemal efendi.?

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Elmas nehmet yilmaz

Katrani kaynatsanda olmaz seker cinsini sevmedigim chp cinsine ceker.. bunlardan ne koy olur ne kasaba ancak fitne fesat yalan dolan cirkeflikte birincilerdir. Rabbim bizi chp fitnesinin serrinden korusun ve en kisa zamanda kokleri kurusun.. sahtekar utanmazlar.

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Isa

Bu ne diyo manyakmi 52 malmi hayircilar 52 alsaydi simdi bayram ediyorduz bu secmece mal millet aptalmi ne uzlasisi

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Alperen

YSK hukukuna saygilisin onun icin askerler ile karsilama torenli resimleri medyaya servis ettiriyorsun

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Yasin Yuşa Küçük

Hukuğun dışına çıkmadık diyene bak. Seçim kurallarını çiğneyip askeri törenle karşılanan dedemdi sanki. Pişkinlik.

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osmanoğlu2023

bunlan iktidara gelse halkı bir kaşık suda boğarlar...bunların desteklediği suriye yönetimininhalkını bombaladığı gibi...

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Ahmet

Ne kadar ahlaksız bir insan

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saddi

ya bu herifi vatandaşlık atın, yahut beni. aynı vatandaşlık ağrıma gidiyor. utanç verici biri.

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cengiz

türkiye de hukuk paçalarımızdan akıyor

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Mehmet usta

Hayır çıksa uzlaşıya gerek yoktu dimi.

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