Kılıçdaroğlu’ndan skandal açıklama… Yüzde 51,3’lük ‘ evet’i tanımadığını dile getirdi!

CHP referandum sonuçlarını sindiremedi. Resmi olmayan sonuçlar sonrasında kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu skandal bir açıklamada bulundu.
‘Evet’çiler hukukun dışına çıkğını’ savunan Kılıçdaroğlu ‘Ancak biz hukukun dışına çıkmadık. Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı. Bu değişiklik bir toplumsal uzlaşma olma niteliğini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Bu önümüzde dururken siyaset kurumuna bir görev düşüyor. Anayasayı toplumsal uzlaşı konumuna getirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.