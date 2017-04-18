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Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama: Bu seçimi tanımıyoruz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu referandum sonuçlarına ilişkin çok tartışılacak bir açıklamaya imza attı. Sosyal medya kullanıcıları ise 'mızıkçı' Kılıçdaroğlu'nun bu halini bu video ile dalgaya aldı.

Eklenme: 18 Nisan 2017, 22:56

Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"Tarihin "mühürsüz seçim" olarak yazacağı bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız! Halkın iradesine saygı duyulmalı ve seçim tekrarlanmalıdır!" ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "OHAL koşullarında, baskılara rağmen milletimiz sandıklara gidip, ülkesinin geleceğine sahip çıkmıştır. Bunun için herkese teşekkür ediyorum. 16 Nisan'da hükümet ve YSK iş birliğinde milli iradeye darbe yapılmıştır! Her oyun peşine düşecek, tüm usulsüzlüklerin hesabını soracağız! YSK'nın mühürsüz oyları geçerli sayması, sandıktan "HAYIR" çıktığının açık kanıtıdır! Adalet yerini bulana kadar durmayacağız! Tarihin "mühürsüz seçim" olarak yazacağı bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız! Halkın iradesine saygı duyulmalı ve seçim tekrarlanmalıdır! "

 
EtiketlerCHP Lideri Kemal KılıçdaroğluKemal KılıçdaroğluOHAL
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 22:56
HABER YORUMLARI
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MUSTAFA ÇILGIN

Sayın K.K. Tanısanda tanımasanda işlem tamam seni başkan yaptırmayacağız. Bu slagonu hatırladınmı sen ancak rüyanda görürsün hadi iyi geceler yırtın dur.

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Nur

Asıl biz seni ve partini tanımıyoruz yettinizbıktık yeter biz bu adamlardandavacıolamayızmı ya bu ülkeyi durmadan geriyorlar yalan iftiratehdit ihanetne zorumuz var bunlarıçekmekzorundamıyız birdeüstünepara veriyoruzkılıçdaroğlu ve partisinin bu işlere son vermesigerekirmillete gına geldi bunlar sorun çözmüyorsorun üretiyor hdpyi aratmıyorbunlar

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OFLU

Kılıçdaroğlu haklı...! Adam 8. seçimini kaybetti. İstifa etmek gibi bir düşüncesi YOK. YSK' ya buradan sesleniyorum. Kılıçdaroğru bir seçim kazanana kadar yapılacak tüm seçimler tekrarlanmalıdır...

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adem

gelene hocam gidene paşam demeyen yeni akit.nerden aklınıza geldi bu klip süper olmuş:)

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Kml

Sen kimsin lan!!!kaset genel müdürü

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M. Yavuz

Bizde seni tanimiyoruz kilictaroglu.

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İş Güvenliği Uzmanı

Aç tavuk...

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