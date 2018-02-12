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Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama: Afrin merkeze...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandal bir açıklamaya daha imza atarak Afrin merkeze girilmesine karşı çıktı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 09:43
Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama: Afrin merkeze...

Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden Genel Başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet'e verdiği röportajda yine skandal bir Afrin açıklamasında bulundu. ÖSO'ya 'terörist' diyen ve PKK'nın Suriye kolu olan PYD'yi savunan açıklamalar yapan CHP'liler ve Kılıçdaroğlu hergün yeni bir skandal açıklama ile kamuoyunun önüne çıkıyor.

'AFRİN MERKEZE GİRİLMESİN'

İşte Kılıçdaroğlu'na sorulan "Zeytin Dalı operasyonuna destek verdiniz. Şimdi de “Afrin merkeze girilmesin” diyorsunuz. Değişen ne oldu?" sorusuna verdiği akılalmaz cevap...

"Tıpkı Fırat Kalkanı Operasyonu’na destek verdiğimiz gibi Afrin operasyonuna da destek verdik, veriyoruz. Çünkü sınırlarımızda terör örgütünün yuvalanmasını istemiyoruz. 10 kilometre olur, 30 kilometre olur; sınırlarımızı belli bir derinlikte güvence altına almak zorundayız. Ama Afrin’in içine girmek farklı bir şey. Siz yaklaşık 500 bin nüfusa sahip bir kente niye gireceksiniz? Kimin terörist olduğunu nasıl ayıracaksınız? Belli bir derinliğe ulaştıktan sonra konuşlandık mı, askerimizi oraya koyduk mu, üssümüzü kurduk mu; tamam o zaman. Yarattığımız alana Suriyelileri yerleştirelim, evlerini, okullarını, hastanelerini yapalım, “burada oturun” diyelim. Onların güvenliğini de sağlayalım. "

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 09:43
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. afrin

YORUM YAZ

  • SemihSemih4 dk önce
    Sana mı sorduk kemal.
  • SelcukSelcuk40 dk önce
    Kurtuluş savaşında düşman safında yer alan mandacilarin torunları. Bunların torunları da böyle olacak merak etmeyin...
  • ŞADİ YILDIRIMŞADİ YILDIRIM40 dk önce
    Kılıçdaroğlu kimin ...... diro kadar sahibi varki anlamadım
  • HsnHsn47 dk önce
    bu adam tam tamına hdpkk ypg abd sözcüsü gibi konuşuyor ve ben inanıyorum ki nu adam! ülkemin menfaatimi düşünmüyor
  • Deniz AkaDeniz Aka58 dk önce
    Kemal Kılıçtaroğlu ve partisi bu ülkede artık güvenlik sorunu haline gelmiştir.Atatürk ün CHP siyle bugünkü CHP nin hiçbir alakası yoktur.En kısa zamanda vatan hainliği yasasının yeniden düzenlenip bu suçun dokunulmazlık dışında tutulması gerekmektedir.
  • neconeco1 sa önce
    kes sesini kemal efendi boş boş ötüp milletin kafasını ütüleme afrine girmeymiş sana ne amerikan uşağı faşist
  • YavuzYavuz1 sa önce
    E tabi ermeni gardaşlarını düşünüyor normal.
  • AbdoAbdo1 sa önce
    Emrin olur a...k.. mundaroğlu. Kapatın şu chpkk yı
  • AtiAti1 sa önce
    Afrine girmeyelim sayın kamal onlar gelsin senin ....mine girsinler. Sanırsam onu istiyon
  • HakkıHakkı1 sa önce
    Yetkilileri göreve çağırıyorum, 90 larda yüksek yargımız ardı ardına eften püften sebeplerle parti kapatıyor,ülkemizde kriz çıkartıyorlardı,sonrası malum...cehape bu kadar alçakca açıklamalar yapıyor,şehitlerimize hakaret ediyorlar, terörist cenazelerine gitmeler,şimdi soruyorum yürekli yüksek yetkililer nerde?ben söyleyim makamda oturup haber seyrediyor lar
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