Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama: Afrin merkeze...

Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden Genel Başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet'e verdiği röportajda yine skandal bir Afrin açıklamasında bulundu. ÖSO'ya 'terörist' diyen ve PKK'nın Suriye kolu olan PYD'yi savunan açıklamalar yapan CHP'liler ve Kılıçdaroğlu hergün yeni bir skandal açıklama ile kamuoyunun önüne çıkıyor.

'AFRİN MERKEZE GİRİLMESİN'



İşte Kılıçdaroğlu'na sorulan "Zeytin Dalı operasyonuna destek verdiniz. Şimdi de “Afrin merkeze girilmesin” diyorsunuz. Değişen ne oldu?" sorusuna verdiği akılalmaz cevap...

"Tıpkı Fırat Kalkanı Operasyonu’na destek verdiğimiz gibi Afrin operasyonuna da destek verdik, veriyoruz. Çünkü sınırlarımızda terör örgütünün yuvalanmasını istemiyoruz. 10 kilometre olur, 30 kilometre olur; sınırlarımızı belli bir derinlikte güvence altına almak zorundayız. Ama Afrin’in içine girmek farklı bir şey. Siz yaklaşık 500 bin nüfusa sahip bir kente niye gireceksiniz? Kimin terörist olduğunu nasıl ayıracaksınız? Belli bir derinliğe ulaştıktan sonra konuşlandık mı, askerimizi oraya koyduk mu, üssümüzü kurduk mu; tamam o zaman. Yarattığımız alana Suriyelileri yerleştirelim, evlerini, okullarını, hastanelerini yapalım, “burada oturun” diyelim. Onların güvenliğini de sağlayalım. "