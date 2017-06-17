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Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan teşekkür!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kahramankazan ilçesinde karşılaştığı vatandaşlara '15 Temmuz' teşekküründe bulunması şaşkınlıkla karşılandı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 16:24
Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan teşekkür!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili 'vatana ihanetten' tutuklanan Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünün üçüncü gününe, geceyi geçirdiği Kahramankazan ilçesi yakınlarındaki kamp alanından başladı.

İlçe merkezi girişinde gazetecilere açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz şehitlerinin bulunduğu topraklardayız. Kazan ilçemiz 15 Temmuz'dan sonra gösterdiği başarıdan dolayısıyla TBMM tarafından oy birliği ile Kahramankazan olarak adlandırılmıştır. Bütün Kazanlılara 15 Temmuz darbe girişimi süresi içinde gösterdikleri başarıdan, verdikleri demokrasi ve adalet mücadelesinden dolayı teşekkür ediyorum. Onlara şükran borçluyuz." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 16:24
  1. - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. CHP'nin Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü
  3. Anadolu Ajansı
  • Ali AydınAli Aydın3 sa önce
    SN kılıçdaroğlu Mazlumların, Demokratların, Gerçek inananların umudu olmak istiyorsanız DEVAM Zalimler dünyaya olmadı olamayacak hükümdar. Peygamber 2 hurmayla doyuyordu fetvası verenlerin deniz kıyısına 3hilalli saltanatı lüks düşkünlüğü saraylada 35 aşçılı yüzlerce hizmetcili Bumu MÜSLÜMANLIK? Kılıflar hazırdır.
  • AbdülkerimAbdülkerim4 sa önce
    Senin içtiğinden.
  • balalı mustafabalalı mustafa5 sa önce
    sayın kılıçtaroğlu,kusurabakma ama ,inan ki boş işlerle uğraşıyorsun.şahsım olarak size bu yürüyüşü hiç yakıştıramıyorum.çünkü hiç bir anlam ifade etmiyor
  • RemziRemzi5 sa önce
    Vah garibim,başına güneş geçtiii,
  • muhabirmuhabir7 sa önce
    KK ,NIN (BUGALEMUN) DAVRANIŞINA BEN HİÇşaşmıyorum ?
  • Galip BarutGalip Barut7 sa önce
    Eger böyle bi konuşma gerçekse KK derhal tutuklanmalı.Adam bide tanka çıkmış olaydı var ya...yürüyüş yoluna bozuk mozuk bi tank koysalarda bu işte olup bitse.ya
  • Ibrahim akIbrahim ak8 sa önce
    bugun bende mi sıkıntı var anlamadim ki adam 15 temmuza tiyatro dedi simdi sehitleri anıyo kazanlilar niye adami karşılıyo
  • yozgatlı yozgatlı 8 sa önce
    Allah Cellecelaluh bütün CHP'lileri ve onlara rey (oy) verenleri onları seçenleri onları sevenleri içlerinden hidayet nasip olacak olanlar hariç hepisini külli'sini Ebediyyen Sustursun o hidayet nasip olacak olanları'da hidayet gününe kadar Sustursun Âmîn Âmîn Âmîn Yâ Rabbim. CHPC umhuriyet H ıristiyanlar P artisi 80sene'dir Diktatörlüğünzle Türkiyeyi ne hale getirdiniz gördünüzmü. Türkiyenin bu halini'de Bize mâl etmeyiniz Bu sizin Eseriniz. Tüm Dünyanın 100sene'de yaptığını BİZ 15sene'de YAPTIK daha dur neler Yapacağız Buna sizin aklınız ve hayaliniz GÜÇ YETİREMEZ. Gözüken Köy Klavuz İstemez 80sene'dir NE YAPTINIZ. Birde Utanmadan BİZİM DEDELERİMİZİN Eserleriyle 80sene'dir Tüm Dünyaya Hava attınız. ALLAH Cellecelâluh bütün külli Zalimleri ve Ğayrimüslümleri birbiri'ne Düşürsün Âmîn.
  • Nermin Nermin 9 sa önce
    Delinin omurgası olmadığı için bukelamun gibi her renk alabiliyor.
  • AliyAliy9 sa önce
    Fırldaklık nasıl kazanılr? Nasıl birşeydir.
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