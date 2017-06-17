Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan teşekkür!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili 'vatana ihanetten' tutuklanan Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünün üçüncü gününe, geceyi geçirdiği Kahramankazan ilçesi yakınlarındaki kamp alanından başladı.

İlçe merkezi girişinde gazetecilere açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz şehitlerinin bulunduğu topraklardayız. Kazan ilçemiz 15 Temmuz'dan sonra gösterdiği başarıdan dolayısıyla TBMM tarafından oy birliği ile Kahramankazan olarak adlandırılmıştır. Bütün Kazanlılara 15 Temmuz darbe girişimi süresi içinde gösterdikleri başarıdan, verdikleri demokrasi ve adalet mücadelesinden dolayı teşekkür ediyorum. Onlara şükran borçluyuz." diye konuştu.