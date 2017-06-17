Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan teşekkür!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kahramankazan ilçesinde karşılaştığı vatandaşlara '15 Temmuz' teşekküründe bulunması şaşkınlıkla karşılandı.17 Haziran 2017 Cumartesi 16:24
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili 'vatana ihanetten' tutuklanan Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünün üçüncü gününe, geceyi geçirdiği Kahramankazan ilçesi yakınlarındaki kamp alanından başladı.
İlçe merkezi girişinde gazetecilere açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz şehitlerinin bulunduğu topraklardayız. Kazan ilçemiz 15 Temmuz'dan sonra gösterdiği başarıdan dolayısıyla TBMM tarafından oy birliği ile Kahramankazan olarak adlandırılmıştır. Bütün Kazanlılara 15 Temmuz darbe girişimi süresi içinde gösterdikleri başarıdan, verdikleri demokrasi ve adalet mücadelesinden dolayı teşekkür ediyorum. Onlara şükran borçluyuz." diye konuştu.
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Ali Aydın3 sa önce SN kılıçdaroğlu Mazlumların, Demokratların, Gerçek inananların umudu olmak istiyorsanız DEVAM Zalimler dünyaya olmadı olamayacak hükümdar. Peygamber 2 hurmayla doyuyordu fetvası verenlerin deniz kıyısına 3hilalli saltanatı lüks düşkünlüğü saraylada 35 aşçılı yüzlerce hizmetcili Bumu MÜSLÜMANLIK? Kılıflar hazırdır. Abdülkerim4 sa önce Senin içtiğinden. balalı mustafa5 sa önce sayın kılıçtaroğlu,kusurabakma ama ,inan ki boş işlerle uğraşıyorsun.şahsım olarak size bu yürüyüşü hiç yakıştıramıyorum.çünkü hiç bir anlam ifade etmiyor Remzi5 sa önce Vah garibim,başına güneş geçtiii, muhabir7 sa önce KK ,NIN (BUGALEMUN) DAVRANIŞINA BEN HİÇşaşmıyorum ? Galip Barut7 sa önce Eger böyle bi konuşma gerçekse KK derhal tutuklanmalı.Adam bide tanka çıkmış olaydı var ya...yürüyüş yoluna bozuk mozuk bi tank koysalarda bu işte olup bitse.ya Ibrahim ak8 sa önce bugun bende mi sıkıntı var anlamadim ki adam 15 temmuza tiyatro dedi simdi sehitleri anıyo kazanlilar niye adami karşılıyo yozgatlı 8 sa önce Allah Cellecelaluh bütün CHP'lileri ve onlara rey (oy) verenleri onları seçenleri onları sevenleri içlerinden hidayet nasip olacak olanlar hariç hepisini külli'sini Ebediyyen Sustursun o hidayet nasip olacak olanları'da hidayet gününe kadar Sustursun Âmîn Âmîn Âmîn Yâ Rabbim. CHPC umhuriyet H ıristiyanlar P artisi 80sene'dir Diktatörlüğünzle Türkiyeyi ne hale getirdiniz gördünüzmü. Türkiyenin bu halini'de Bize mâl etmeyiniz Bu sizin Eseriniz. Tüm Dünyanın 100sene'de yaptığını BİZ 15sene'de YAPTIK daha dur neler Yapacağız Buna sizin aklınız ve hayaliniz GÜÇ YETİREMEZ. Gözüken Köy Klavuz İstemez 80sene'dir NE YAPTINIZ. Birde Utanmadan BİZİM DEDELERİMİZİN Eserleriyle 80sene'dir Tüm Dünyaya Hava attınız. ALLAH Cellecelâluh bütün külli Zalimleri ve Ğayrimüslümleri birbiri'ne Düşürsün Âmîn. Nermin 9 sa önce Delinin omurgası olmadığı için bukelamun gibi her renk alabiliyor. Aliy9 sa önce Fırldaklık nasıl kazanılr? Nasıl birşeydir.