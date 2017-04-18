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Kılıçdaroğlu'ndan şaka gibi açıklama: Tarih yazdık!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Gerçekten de bir tarih yazdık, bu bir demokrasi destanıdır" iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan şaka gibi açıklama: Tarih yazdık!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 13:55

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamada şu ifadeler dikkat çekti:

SİYASİ PARTİLERE TEŞEKKÜR

Tabi yüzde 50’nin üzerinde sandıkta ifade ettik. Ama bu başarı, tek başına CHP’nin başarısı değildir. Demokrasiyi savunan herkesin ortak başarısıdır. Saadet Partisi’ne, bütün mütedeyyin kardeşlerimi, demokrasiden, ahlaktan yana olan bütün vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum, gidip hayır oyu kullandıkları için. Vatan Partisi’ne ve üyelerine, ÖDP’nin genel başkanına ve üyelerine, HDP’nin bütün acılara, baskılara rağmen gidip hayır oyu kullanan doğu ve güneydoğudaki bütün vatandaşlarıma, Anavatan, Doğru Yol Partisi’ne teşekkür ediyorum.

TARİH YAZDIK

Türkiye’nin bekasını her şeyin üstünde tutan, ülkücülere ve milliyetçilere de yürekten teşekkür ediyorum. Hiç kimse unutmasın, bir ülkü etrafında hepimiz birleştik. Türkiye’nin bekası için, hepimizin özgürlüğü için, düşüncelerimizi özgürce ifade etmek için, hepimiz demokrasi paydasında birleştik. Ve biz gerçekten de bir tarih yazdık. Ve bu tarih bir demokrasi destanıdır.

 
EtiketlerCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 13:55
HABER YORUMLARI
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ibrahim aydemir

evet dogru tarih yazdilar.Yanlarina pkk-fetö-hdp yi aldilar .arkalarina Belcika, almanya, hollanda, israil-amerika yi aldilar.ve bu gücleHyakaladilar. Bu tarihi yenilgidir.simdi de kuduruyorlar.Allah CHP nin basindank.k . eksik etmesin.Her padisahin bir dalkavuk u olur., erdoganinda dalkavugu k.k..

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mehmet Gökdemir

Oylamanın nasılsonuçlandıgından haberi yokgibi

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Cemal

Sakın karışmayın, kazandığını söylemişler mal a öğrenirse perişan olur sonra,kafa zaten yok içindeki et yığınını yer.

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Bilal

K kiloğlu seni o koltuk da birakanlarinda senin ğibi akli bir seye caliyor, abdab ye usaklik etmek.

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Gürhan SELÇUK

İyi ki varsın kemal zaferin malzemesi sensin :-)))

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ibocan

Eee tarih yazdinda ne oldu.Kaybettin.Kaybettigin seyle tarih yaziyorsunuzda neden evetin sonucunu hazmedemiyorsunuz.

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EKOLL

Dünyanın hiç bir yerinde seçim kaybedenin tarih yazdığı ne görülmüş ne de duyulmuştur. Bu adam harbiden KEMAL

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Nur

Chp zatidaha evvelden tarihyazmışsen ve arkadaşlarınkatmerlendirdi Allahsiziislahetsinmilletin aklıylaalay mıediyorbu adambunlar hasta ya!

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tuzcu

Garson....Bana da aynısından ver arkadaş....

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Macit

Ve tarih oldunuz

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memo

Doktor kendi haline birakin dedi.

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Vatandas

2019dada baskanlik secimindede artik senin adayliginda birlesirler ulkucu ve saadetciler hayirli olsun birliginiz

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Ramazan Doğru

Ke mala biri desin. Referandumu 48.6 ile kaybetti

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byrm

bu akp çok oluyorkılıçdar oğlunun bir hayali vardı başbakan olmak hayal dedikya artık hayal de kuramıyacaklar yazık oldu chp ye peeeeeh tarih yazmışsınız siz esas şimdi tarih olmaya başladınız

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GERÇEK

Yazık yapmayın ya...Adam yağmur mu yağıyor diye soruyor.

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zafer

Gelde bu adama en agir kufuru hakareti etme hayircilar demokrasi ahlak yanlisi oluyor evetciler ne oluyor bir saadeti ovmus ey saadetliler bir zamanlar bu ziyniyetin merhum Erbakana neler ettigini gormediniz galiba Ey molla sen chp hdp pkk ab ile birlikte olarakmi merhumun hedeflerini gerceklestireceksin gerci senin kimin adami oldugun belli sana uyan saadetlilere soyluyorum gecmisi biraz akliniza getirin refah parti donemlerini simdi kiminle hareket ettiginizi iyi dusunun

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Mustafa Eryılmaz

Ben oy kullanmaya gitmedim. Fakat bu lavuk ne başarısından bahsediyor.

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MUSTAFA ÇILGIN

ZAVALLI K.K. HAYIR OYLARININ TAMAMINI CHP OYLARI ZANNEDİYOR ZAFER SARHOŞLUĞU YAŞIYOR KOLTUĞU BIRAKMAMAK İÇİN HEDEF SAPTIRMAYA ÇALIŞIYOR ZAVALLICIK.

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Fetö takiye tarikatına gitmiş

olmalısın ki bu kadar çok yalan söylemiş ve çarpıtmışsın.

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EVETin onuru vardır

diyordu ya.. bundandır bu sözler.

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Adnan

EVET Aptalliktafatihyazdin Bee.

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alper

Aslinda haklı ,omru boyunca faşistler dedigiulkucler sayesinde. Zira eger guya ulkucuyum diyenler desteklemeseydi fark cok daha fazla olacagi icin boyle konussamiyacakti

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Vatan

Insanlara korku empoze ederek bastirarak urkuterek kazanilmis bir hezimet elbetteki tarihe yazilacaktir ama bu vatana ihanet edenler bir gun o ihanet ettikleri yerden yiyecekler tokati .

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ÜMİT

Bütün dünya ve içimizdeki hainler hep beraber saldırdınız 8.seçimi kaybettiniz bu nasıl zafer la keMAL !

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Beto

HEY Kemal SEN bir milli vatan hainisin..unuttuk zanetme PKK/FETÖ ile isbirliklerinizi..sen en iyisi fazla ileriye gitme..yoksa umdugundan daha cabuk bir KASET cikar mikar da..sana ancak bir YUUUUH yakisir!!!

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kaya44

BE HEY KILIÇDAR OĞLU DOYAMADINMI 8.YENİLGİYE SANKİ H OY CHP YE GELMİŞ BİZİM ORALARDA MEŞUR Bİ LAF VAR (yav he he)

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Yavuz

Kemal sunal tekrar dünyaya gelse bir daha komedi filmi çevirmezdi çünkü kk nın hakkını yerdi......

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Adnan

Dog ruAptalliktatarihyazdin. KUTLARIM.

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vatandaş

kemal sana diyecek sözüm yok benim sözüm ben muslümanım deyip pkknın fetönün bütün batılı teröristlerinin yanında saf tutanlara yazıklar olsun yoksa sen böyle konuşamazdın gezi zekalılarda tencere tava dövemezdi

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vatandaş

utan be nasıl bir yüzsüzsün böyle arlanmaz utanmaz o kadar yeniliyorsun birini de kabul et

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