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Kılıçdaroğlu'ndan 'sağ-sol ittifakı' sinyali

Daha önce ittifak kurmaya yeşil ışık yakan CHP Lideri, Eskişehir'de yaptığı konuşmasında 2019 seçimleri için "Sağ sol ayrımı yok" mesajı verdi.

24 Aralık 2017 Pazar 16:06
Kılıçdaroğlu'ndan 'sağ-sol ittifakı' sinyali

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen, partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde partililerine seslendi.

Kılıçdaroğlu burada 2019 seçimlerine yönelik mesajlar verdiği sırada, seçim politikalarında değişikliğe gideceğinin sinyalini verdi.

"2019'DA SAĞ SOL YOK"

"2019'da sağ sol yok, demokrasiden yana olmak var. Asla ve asla yorulmayacağız. Yorgunluk bizim kitabımızda yoktur. Her saat çalışacağız. Her alanda çalışacağız."

"EGE'DEKİ ADALARI GERİ ALACAĞIZ"

Dün Kocaeli'ndeki konuşmasında Yunanistan Savunma Bakanı'na cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de aynı konuyu tekrar gündeme getirdi. Bakanın kendisine seslendiğini belitren Kılıçdaroğlu, "Yunanistan Savunma Bakanı bana cevap veriyor 'gel de al' diyor. Dün söyledim, yine söyleyeyim, 2019'da geleceğiz, 18 adayı da o kayalığı da senin elinden alacağız. Rahmetli Ecevit nasıl Kıbrıs'a gittiyse aldıysa, aynı şekilde geleceğiz, alacağız." ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 16:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Ömer GüneşÖmer Güneş3 sa önce
    Helal olsun sana kocum Yunana cevabını vermişin.
  • HAŞMETHAŞMET3 sa önce
    sağ ve solun ittifakından sorun yokki sorun şeytanların ittifakının ,şer ittifakı,vatan hainliği ittifakında halkın bunu görmemesinde yazık..
  • hh3 sa önce
    Ama ayrımcılık olmazmı ALT ÜST de olsun,sağ sol alt üst oh hep beraber AKP'YE orda zaten hepimiz beraberiz,SİZ EVDE OTURUN TAYYİB BEY YAPAR
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