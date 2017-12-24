Kılıçdaroğlu'ndan 'sağ-sol ittifakı' sinyali

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen, partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde partililerine seslendi.

Kılıçdaroğlu burada 2019 seçimlerine yönelik mesajlar verdiği sırada, seçim politikalarında değişikliğe gideceğinin sinyalini verdi.

"2019'DA SAĞ SOL YOK"

"2019'da sağ sol yok, demokrasiden yana olmak var. Asla ve asla yorulmayacağız. Yorgunluk bizim kitabımızda yoktur. Her saat çalışacağız. Her alanda çalışacağız."

"EGE'DEKİ ADALARI GERİ ALACAĞIZ"

Dün Kocaeli'ndeki konuşmasında Yunanistan Savunma Bakanı'na cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de aynı konuyu tekrar gündeme getirdi. Bakanın kendisine seslendiğini belitren Kılıçdaroğlu, "Yunanistan Savunma Bakanı bana cevap veriyor 'gel de al' diyor. Dün söyledim, yine söyleyeyim, 2019'da geleceğiz, 18 adayı da o kayalığı da senin elinden alacağız. Rahmetli Ecevit nasıl Kıbrıs'a gittiyse aldıysa, aynı şekilde geleceğiz, alacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım