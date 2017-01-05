Kılıçdaroğlu’ndan provokatörlere koruma kalkanı!

İstanbul Okmeydanı’nda kahvehaneleri dolaşıp bildiri dağıtıp terör propagandası yaptıkları için tutuklanan Halkevleri üyesi ve Cumhuriyet gazetesinde stajyer olarak çalışan Ayşegül Başar ile Hamit Dışkaya’ya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan destek geldi.

Kılıçdaroğlu’ndan provokatörlere koruma kalkanı!
Eklenme: 05 Ocak 2017, 01:04
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu  Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:  “Anayasayı  savunmak AKP Hükümeti tarafından suç kabul ediliyor.  Laikliği savunan gençleri hangi gerekçe ile tutukladınız. Eğer var olan anayasanın değiştirilemez maddelerini savunmak suçsa, bu anayasaya yemin eden Cumhurbaşkanı ve AKP Hükümeti de suç işlemiştir.” 

TEPKİ ÇEKTİLER

Cumhuriyet ve Hürriyet  internet de, Başar ve Dışkaya’nın tutuklanmasını “laikliğe tutuklama, laiklik konuşması yaptıkları için tutuklandı” şeklinde verdiler. İki gazetenin terörü ‘laiklik’ kılıfına sokması tepki çekti.

 
Etiketlerchpprovokasyonkemal kılıçdaroğluokmeydanı
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semahat

bunun bi tane hayırlı işi olmucak mı yaa ?

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Sira CHP & Hurriyet'de

Hepsini cehennme yollayalim ...Yasasin Seriat !!veSunni Islam Cumhuriyeti

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