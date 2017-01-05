Kılıçdaroğlu’ndan provokatörlere koruma kalkanı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Anayasayı savunmak AKP Hükümeti tarafından suç kabul ediliyor. Laikliği savunan gençleri hangi gerekçe ile tutukladınız. Eğer var olan anayasanın değiştirilemez maddelerini savunmak suçsa, bu anayasaya yemin eden Cumhurbaşkanı ve AKP Hükümeti de suç işlemiştir.”

TEPKİ ÇEKTİLER

Cumhuriyet ve Hürriyet internet de, Başar ve Dışkaya’nın tutuklanmasını “laikliğe tutuklama, laiklik konuşması yaptıkları için tutuklandı” şeklinde verdiler. İki gazetenin terörü ‘laiklik’ kılıfına sokması tepki çekti.