Kılıçdaroğlu’ndan PKK’ya ümit veren açıklama

Türkiye, Suriye’de bir yandan terör örgütü YPG/PKK öte yandan onun hamisi ABD ile mücadele ederken, Türkiye’nin ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan teröre destek veren ve dile getirdiği Türkiye karşıtı ABD tezleriyle adeta ‘Beyaz Saray Sözcülüğü’ yaptığı yeni bir skandal açıklama geldi. Daha önce ‘YPG terör örgütü değildir’ diyen, Mehmetçik ile omuz omuza mücadele eden Özgür Suriye Ordusu’nu (ÖSO) DEAŞ ile ilişkilendirerek algı operasyonu düzenleyen Kılıçdaroğlu, şimdi de Türkiye’nin sınır güvenliği için yeterli olan mesafenin öteye geçmesinin hata olacağını ve Afrin kent merkezine girmemesi gerektiğini söyleyerek teröristlerin Türkiye sınırından süpürülmesine set çekmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu ABD’nin ‘Kara gücüm’ dediği YPG/PKK’yı korumak için gündeme getirdiği ‘Sınırda 15-20 kilometrelik güvenli bölge olsun, Türkiye daha ilersindeki PKK’ya dokunmasın’ tezinin de sözcülüğünü yaptı.

LOJİSTİK KORİDORU

Türkiye 35 yıldır terör saldırılarının hedefi olduğu PKK’yı yurtiçinde kökünü kazırken, sınırlarının ötesinde Irak’ta Kandil ve Suriye’de Afrin üzerinden gelen saldırılara karşı YPG/PKK’yı da bu bölgeden temizleyeceğini bütün dünyaya ilan etti. Türkiye’nin Suriye’deki terör örgütü DEAŞ’ı ‘birlikte temizleyelim’ tekliflerini kabul etmeyin terör örgütü YPG/PKK’yı sözde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) maskesi altında 5 bin tırla donatan ABD’nin, bu teröristleri Türkiye-Suriye sınırında ‘Sınır muhafızı yapmaya’ ve İran sınırından başlayıp Irak ve Suriye’nin kuzeyinden Akdeniz’e açılan bir ‘terör koridoru’ açmaya ve PKK’nın Türkiye’de gerçekleştireceği terör saldırıları için adeta bir lojistik devleti kurmaya çalıştığı da ortaya çıktı.

ÖSO ile birlikte TSK’nın başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nı durduramayan ABD, bu defa ‘Türkiye-Suriye sınırında, topraklarınızı füze menzilinden çıkaracak olan 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturalım. Suriye içine 30 kilometreden daha derine inmeyin” teklifi geldi ki bu Afrin ve Münbiç’te YPG’nin varlığının korunması ve Akdeniz’e açılan YPG/PKK koridorunun hayata geçme olasılığının korunması anlamına geliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye top yekun bu öneriye karşı çıkıp, Afrin’de kararlılıkla harekatı sürdürürken Kılıçdaroğlu’nun şoke eden açıklamaları geldi.

ÖNCE HAREKATI HEDEF ALDI

Gazetelerin Ankara temsilcileri ve yazarlarına mülakat veren Kılıçdaroğlu ve CHP’li yöneticiler, terör örgütü YPG’ye verdiği desteği bir aşama daha ileri götürdü. PKK’nın Suriye kolu YPG’yi sınırlarından süpürmek için Afrin’de Zeytin Dalı harekatı yürütülürken, bu harekatta Mehmetçik ile birlikte savaşan ve şehit veren ÖSO’yla ilişkilendirerek algı operasyonu yapmaya çalıştı. Suriye’deki vatan topraklarını korumaya çalışan ÖSO askerleri üzerinden harekatı itibarsızlaştırmayı amaçlayan Kılıçdaroğlu, daha önce PKK’lılara ‘Hendek kazan arkadaşlar’ ve YPG’lilere ise “YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur” dediği terör örgütü YPG/PKK’ya Afrin’de adeta ‘Siyasi kalkan’ oldu.

ABD GİBİ ‘GÜVENLİ BÖLGE’ DEDİ

Türkiye’nin Afrin’e ‘sınırlarından terör örgütünü temizlemek için’ girdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Esad rejimi ile de görüşülerek Türkiye-Suriye sınırında 15-20 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturduktan sonra TSK’nın harekatı durdurması gerektiği yönündeki sözleriyle yeni bir algı operasyonu düzenledi. “Türkiye’nin güvenliği nereye kadar olursa sağlanır, oturulur konuşulur. 15 km, 20 km” diyen Kılıçdaroğlu, gazetecilerin “Bu ABD’nin 30 km’lik bant önerisine benziyor” yönündeki eleştirisi üzerine ise “Kaç km bilmiyorum ama Türkiye kendi güvenliğini sağlayacak yere kadar gitmeli. Ondan sonrası doğru olmaz” diyerek sadece Afrin değil, Münbiç ve Fırat’ın doğusunda da terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik TSK’nın operasyon yapmaması yönünde skandal bir açıklamada bulundu.