Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye güldüren çağrı: Sen de gel yürü
FETÖ için Ankara’dan İstanbul’a yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye güldüren bir çağrıda bulunarak ‘Sen de gel yürü’ dedi.22 Haziran 2017 Perşembe 16:03
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı sözde Adalet Yürüyüşü, 8. gününe girdi.
Partililerle birlikte Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıkan CHP Lideri, Gerede'de gazetecilerin sorularını cevapladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının hatırlatılması üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, "Bahçeli yanıma gelsin o da yürüsün. Adaletsizlik olsun diyorsa demeç vermeye devam etsin." ifadelerini kullandı.