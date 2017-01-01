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Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Amaçlarına ulaşamayacaklar

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin, ''Terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacak.'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Amaçlarına ulaşamayacaklar
Eklenme: 01 Ocak 2017, 13:05
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CHP'nin basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ortaköy'deki terör saldırısı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bir eğlence mekanına yönelik terör saldırısını lanetleyen Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

TERÖR ÖRGÜTLERİ AMAÇLARINA ULAŞILAMAYACAK

İlk açıklamalara göre, yeni yıla umutla giren biri polis, 39 vatandaşımızı ve yabancı konuklarımızı kaybettik. Doğrudan gündelik hayatımıza ve yaşam alışkanlıklarımıza saldıran, ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve sevgiyi sarsmayı hedef alan terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacaklardır.

TERÖRÜ BERTARAF EDECEĞİZ

Terör örgütlerini, toplumsal dayanışmamız, köklü demokrasimiz ve laik aklın eşsiz birikimiyle bertaraf edeceğiz. 

Ülkemiz, uzun süredir terör örgütlerinin açık hedefi haline gelmiş durumdadır. Hükümet hangi adımları atıyor olursa olsun, terör saldırıları engellenememektedir. Her terör saldırısı sonrası yapılan açıklamalar ve alındığı, alınacağı söylenen önlemler adeta terör örgütlerine bir sonraki saldırıları için cesaret vermektedir.

Bu durumun nedeni hükümetin akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikasının bulunmamasıdır. Öte yandan, terör saldırıları sonrasında ahlaki ve vicdani bir yükümlülük gereği yetki sahiplerinin hesap vermiyor, görevlerinden çekilmiyor oluşları da mücadelede zaaf yaratmaktadır.

Kılıçdaroğlu, mesajında saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa dileklerini iletti.

 
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HABER YORUMLARI
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Mehmet Gur

Kime yuklenecekti? Bu da mi FETO? 3 milyon suriyeliyi ulkeye teyzem mi soktu

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Beto

"milli Hain","milli tehlike"..sahibinin emri altinda..!!!

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M.m

Ya sen bi sus konuşma senin kafan böyle olaylara kafan basmaz. sazan balığı adam.

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rizeli

su soytari ne anlatiyor adama sormazlarmiseno koltuga nasil geldinhangikomployla omakam geldinn o komplocular kimbu islerle alakasi nedir cünkü komplocu komplocuyu iyi tanir ve Bilir.

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seren çetin

adam gibi adam doğruyu söylemişhükumeteyükleme yok ortadaolabilirde hükümetler eleştirilemezmi sizde her fırsattaeski hükümeti yerden vurupyetmiyordış ülkeleri bile yerden yere vurmaken iyi yaptığınız iş sizin derdiniz chp düşmanlığıiçiniz kini nefretiherkes her isteğini gibi konuşabilir insanlara baskı yapamazsınızkafa gelince milletöncemillet eleştirinceterör örgütü diye ilan ediyorsunuz halkı kışkırtmayin yeterin artık ülkenin gerçek gündemi terör yolsuzluk bunları yazın

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