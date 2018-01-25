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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç çağrı: Bant olarak yayınlansın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleşen Erdoğan-Trump telefon görüşmesi hakkında konuştu.

25 Ocak 2018 Perşembe 13:52
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç çağrı: Bant olarak yayınlansın

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Telefon görüşmeleri konusuna gelince... En iyisi konuşmaları bant olarak yayınlasınlar, her şey ortaya çıksın. Biz Türkiye'nin yaptığı açıklamaları doğru buluyoruz ve biz ABD'nin teröre karşı açık ve net tavır koymasını bekliyoruz.

Teröre karşı ortak mücadele etmek gerekiyor. Türkiye'nin verdiği mücadeleye de herkesin destek vermesi gerekiyor."

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 13:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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