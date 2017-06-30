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Kılıçdaroğlu'ndan güldüren açıklama!

Kılıçdaroğlu, "Terörden çok acı çektik. Terör hala can yakıyor. Terörle mücadele konusunda emin olun son derece samimiyiz" dedi.

30 Haziran 2017 Cuma 10:14
Kılıçdaroğlu'ndan güldüren açıklama!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşünün 16. gününe Sakarya'nın Hendek ilçesi girişinden başladı. 

Yürüyüş öncesinde Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da uğradığı saldırıda 5 silah arkadaşıyla 16 yıl önce şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Okkan'ın mezarında dua eden Kılıçdaroğlu, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yürüyüşe inançla ve kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Okkan'ın terörün en yoğun olduğu dönemde Diyarbakır'da görev yaptığı hatırlattı.

Okkan'ın terörle mücadeledeki kararlılığı ve tutumunun sadece Diyarbakır'da değil Türkiye'nin her köşesinde takdir topladığını belirten Kılıçdaroğlu, Okkan'ın, terörle mücadelede halkın desteğini almak, halkla teröristleri ayırma konusunda verdiği mücadele, izlediği yol ve yöntemin değerli olduğunu dile getirdi.

"Terörle mücadelede samimiyiz"

Diyarbakırlı vatandaşların doğan çocuklarına Okkan'ın ismini verdiğini, Gaffar Okkan'ı unutmayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Terörden çok acı çektik. 'Analar ağlamasın' diye söylemlerde bulunduk. Zaman zaman şiirler okuduk, türküler yaktık ama terörü önleme konusunda önemli adımlar atamadık. Terör hala can yakıyor. Özellikle terörle mücadele konusunda emin olun son derece samimiyiz. Her sefer, her ortamda dile getiririm, derim ki 'Siz, terörle mücadele konusunda bizden ne istiyorsunuz? Biz size her türlü desteği vermeye hazırız.' Biz terörü istemiyoruz kendi topraklarımızda. Kendi topraklarımızda huzuru ve adaleti istiyoruz."

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarının ardından beraberindekilerle yürüyüşüne devam etti.

Muhabir: Kemal Karadağ, Enes Duran

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 10:14
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  • ahmetahmet1 sa önce
    Senin deyiminle arkadaşların onlar, ziyarete gidiyorsun, kız alıp veriyorsun, kankisiniz onlarla, böyle konuşursan darılırlar ha sana
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