Kılıçdaroğlu'ndan güldüren açıklama!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşünün 16. gününe Sakarya'nın Hendek ilçesi girişinden başladı.



Yürüyüş öncesinde Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da uğradığı saldırıda 5 silah arkadaşıyla 16 yıl önce şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Okkan'ın mezarında dua eden Kılıçdaroğlu, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yürüyüşe inançla ve kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Okkan'ın terörün en yoğun olduğu dönemde Diyarbakır'da görev yaptığı hatırlattı.

Okkan'ın terörle mücadeledeki kararlılığı ve tutumunun sadece Diyarbakır'da değil Türkiye'nin her köşesinde takdir topladığını belirten Kılıçdaroğlu, Okkan'ın, terörle mücadelede halkın desteğini almak, halkla teröristleri ayırma konusunda verdiği mücadele, izlediği yol ve yöntemin değerli olduğunu dile getirdi.

Diyarbakırlı vatandaşların doğan çocuklarına Okkan'ın ismini verdiğini, Gaffar Okkan'ı unutmayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Terörden çok acı çektik. 'Analar ağlamasın' diye söylemlerde bulunduk. Zaman zaman şiirler okuduk, türküler yaktık ama terörü önleme konusunda önemli adımlar atamadık. Terör hala can yakıyor. Özellikle terörle mücadele konusunda emin olun son derece samimiyiz. Her sefer, her ortamda dile getiririm, derim ki 'Siz, terörle mücadele konusunda bizden ne istiyorsunuz? Biz size her türlü desteği vermeye hazırız.' Biz terörü istemiyoruz kendi topraklarımızda. Kendi topraklarımızda huzuru ve adaleti istiyoruz."

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarının ardından beraberindekilerle yürüyüşüne devam etti.

Muhabir: Kemal Karadağ, Enes Duran

Kaynak: AA