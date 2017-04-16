Kılıçdaroğlu’ndan flaş karar! İstifa kararı mı geliyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine geldi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, halk oylaması sonuçlarını Çukurambar'daki evinden takip eden Kılıçdaroğlu, saat 21.15'te CHP Genel Merkezi'ne giriş yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sonuçlara ilişkin, kurmaylarıyla değerlendirmede bulunduğu öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ACİL TOPLANTI KARARI

Sonuçların belli olmasından sonra Kılıçdaroğlu parti MYK'sını olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu çağrı CHP Genel Merkez koridorlarında ‘istifa mı geliyor’ söylentilerini de beraberinde getirdi.

"NİYE İSTİFA EDEYİM Kİ"

Son olarak Nazlı Çelik'in programına konuk olan Kılıçdaroğlu,"Evet çıkarsa niye istifa edeyim ki. Biri bana bir gerekçe söyleyecek. Makul bir gerekçe ise biz de istifa ederiz." demişti.