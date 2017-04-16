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Kılıçdaroğlu’ndan flaş karar! İstifa kararı mı geliyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü MYK'sını toplantıya çağırdı. Bu toplantı kararı CHP kulislerini hareketlendirdi. Kulislerde ‘Acaba bu kez istifa mı geliyor’ söylentileri sıklıkla konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu’ndan flaş karar! İstifa kararı mı geliyor?
Eklenme: 16 Nisan 2017, 21:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine geldi.  AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, halk oylaması sonuçlarını  Çukurambar'daki evinden takip eden Kılıçdaroğlu, saat 21.15'te CHP Genel  Merkezi'ne giriş yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sonuçlara ilişkin, kurmaylarıyla değerlendirmede bulunduğu öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ACİL TOPLANTI KARARI

Sonuçların belli olmasından sonra Kılıçdaroğlu parti MYK'sını olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu çağrı CHP Genel Merkez koridorlarında ‘istifa mı geliyor’ söylentilerini de beraberinde getirdi.

"NİYE İSTİFA EDEYİM Kİ"

Son olarak Nazlı Çelik'in programına konuk olan Kılıçdaroğlu,"Evet çıkarsa niye istifa edeyim ki. Biri bana bir gerekçe söyleyecek. Makul bir gerekçe ise biz de istifa ederiz." demişti.

 

 
Etiketlerchpreferandumkemal kılıçdaroğluistifa
HABER YORUMLARI
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mert

istifa et çünkü ümit özdağ kadar olamadınız. ysk önünde nöbet tuttu adam sen niye gitmedin ?

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Emrah Eskinova

Adam mi dedin?!

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Yusuff

Yok beya basarisini kutlayacaktir. :-) :-) :-) :-)

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isüzgen

cia fetö çekil demeden çekilmez hala görmedinizmi yuh

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osmanoğlu2023

emekliye ayrılma zamanı...torun torbalar seni bekler..!fakat 2019 da yine geri gelki seçimlerde lazımsın :)

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Kaan Akalın

Kılıçdaroğlu lider falan değil ya. Sadece onun bunun kuklası. Türkiye'yi karıştırmaktan başka bir şey bildiği yok bunun!

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Güney Doğulu.

Bir yalancı gider başka bir yalancı veya alkolik gelir CHP bu. Vatanın ve milletin önundeki çürük set. HALK BÖYLE AŞAR BUNLERİ. Yine EVETTTTT.

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Anadandoğma Kazanan

Referandumun yüzsüzü, kameraya aradan sıyrılıp sıyrılıp kaçak el sallayanı. Evet, evet o kazandı yine..

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Yusuf

Ya bu moloz taşında şeref haysiyet ne arar.

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Magdur66

Istifa etmez ancak ettirilir

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Sosyalist

İstifa et batırdın partiyi ak parti senin yüzünden iktidar

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Mali

İSTİFA EDERSE MEYDAN SİZE KALIR.BU OYLAMADA KAYBEDEN AKP OLMUŞTUR.BÜTÜN ÜYÜKŞEHİRLER KAYBEDİLDİ. KÖR DEĞİLSENİZ SONUÇLARI İYİ ANALİZ EDİNİZ..!!

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tolga

k k bir bnd çalısanıdır.....bunu bilmeyen kişi çoktur ..olabilir.PKK DHKPCbağlantıları ve hücre yapılanmalarında uzmandır. saf görünür ve devamlı vatansever rolleri yapar. talimatları genelde CIA dan alır .yerleşik alman vakıfları(AJANLARI) ile hep temastadır.ve ADbizim KK nın en büyük hocasıdır.yazsam roman olur vakit dar be kardeşim hadi iyi geceler

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ibrahim aydemir

Haysiyeti serefi malatya chp-il baskani gösterdi, istifa etti.Sira K.K vechp yönetminde.

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Kml

Ne olur istifa etme.. senden iyi cehape genel müdürünü nerede buluruz..butun seçimleri kaybettin dahası da lazım..ne olur 20 yıl 25 yıl orada otur...!!!

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Can...

Bu yüzsüz 100 seçim daha kaybetse yine istifa etmez...Atatürk memleketi gençlere emanet etti...CHP güya Atatürkçü parti hani gençler nerde onlara emanet edin bu memleketi yetmedi mi size Kiliçdaroğlu aşkı...Ne aşkmış be tamda aşık olacak lideri bulmuşsunuz...

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Celal

Yenilen pehlivan güreşe doymazmış :) İstifa eder mi hiç.

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Orhan

Istifa etme tabiki, samar oglani seni

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Hakan

Ya adam istifa mistifa etmez bu oylamayi nasil manipule ederiz onu konusacak

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Osman

Mümkün değil. İstifa edemez agababaları istemedikçe.

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İsmail

İstifa etmesin, aynen devam...Reis başkan inşaallah...

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hercai

Yeni bir referandum istiyorsur, cunku sonuclardan memnun degil.

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jake

ulen gram adamlik olsa o sahis insan icine cikamaz,yalan,dolan,film,firildak,uckagit masallah hepsi kendinde bolca var.istifami?o adam olan icindir,cudamlardan,madamlardan beklenemez

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Ömer genc

Sadece ülkeyi nasıl KAOS a sürükleriz kararı çıkar.

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Uh-1

Bu adam istifa etmez.

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Gökhan

Pardon kimden? Bu mu istifa edecek. 8 yenilgi az 18 olsun sonra belki

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abdo

değil uhu yada 404 yada zamk , uzay yapışkanıyla yapışmış koltuğu sökmeden yada çok cazip teklif gelmeden oradan ayrılmaz. tek adam nasıl olurmuş chp liler anlasın artık. anlasada muhalifleri temizliyor zaten kendisi. diktatör amundaroğlu

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Delidumrul

Ne istifası yahu kılıç kalkan oğlu istifa kelimesini liftinden sildi şimdi ne yapacağı ise belli meydanlara çıkıp biz oyumuzu artırdım %48 e yaklaştık diye milleti ahmak yerine koyacakdemedi demeyin. Bütün hayır oylarını kendi oyu gibi satıp partide sesi çıkanların sesini kesip tek adam olmaya devam edecekBöyle saltanatı başka nerede bulacak ekmek elden su gölden ne sorumluluk var ne millet derdi hazineden yurt dışından ve yardımlardan gelen para ye ye bitmiyor bankası bile var

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Kenan

Merak etmeyin asla istifa etmez :D

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Cafer

Aman gitme KK sen gidersen biz kime gülecegiz. Daha seni reisin karşısına başkanliga aday olarak görmek istiyoruz. Daha 2 sene var. O zamana kadar yeni yalanlar ögrenirsin.

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